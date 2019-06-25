3 فضيات إماراتية في آسيوية دراجات أصحاب الهمم

المصدر: جوني جبور-دبي

توج المنتخب الوطني لدراجات أصحاب الهمم، بثلاثة ميداليات فضية، وذلك في مشاركتهم في بطولة كأس آسيا التي استضافتها تايلند منذ يوم أمس، ونافس على ألقابها 30 من نخبة دراجي الولايات المتحدة الأميركية، ولاوس، والهند، وتايلند، وسنغافورة، واندونيسيا، والمانحة في نتائجها لنقاط تصنيفية مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومثل منتخب الدولة في آسيوية تايلند كل الدراجين أحمد المنصوري وعبدالله البلوشي، فيما ضمت بعثة المنتخب كل من المدرب محمد المروي، ومدير الفريق مبارك المطيوعي.

وجاءت الميداليات الإماراتية، بحلول أحمد المنصوري وصيفاً في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 21 كيلومتراً، لينتزع فضية السباق، فيما اكتفى زميله عبدالله البلوشي في إنهاء السباق في المركز الخامس، جراء عطل طارئ في الدراجة، لينجح البلوشي في اليوم الختامي في التعويض، وينتزع ثاني الميداليات الفضية بحلوله ثانياً في سباق السرعة الذي امتد لمسافة 63 كيلومتراً، قبل أن يعاود أحمد المنصوري التألق في اليوم الختامي ايضاً بحصده ميداليته الفضية الثانية والثالثة لمنتخب الدولة بحلوله ثانياً في سباق الفردي لمسافة 42 كيلومتراً.

وعلق مدرب الفريق محمد المروي على إنجاز الآسيوية، قائلاً في تصريحات صحافية، إن: "كأس آسيا من السباقات المهمة لدراجي الدولة ليس على صعيد اكتساب قوة المنافسات وخبرات الاحتكاك فحسب، بل في منح دراجي الإمارات صورة واضحة عن نقاط الضعف والقوة التي ينبغي العمل عليها في الفترة المقبلة".

موضحاً: "أظهر دراجي الدولة مدى التطور الملحوظ على أدائهم، خصوصاً أن الفضيات الثلاثة جاءت في ظل منافسة قوية نظراً لكون بطولة تايلند تمنح نقاط تصنيفية مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف: "ساهمت فضيتي أحمد المطيوعي في زيادة غلته من النقاط، واعتلاءه التصنيف العالمي خلال النصف الأول من 2019، ونتطلع لمواصلة هذا الزخم في الاستحقاقات المقبلة، في ظل الحرص على حصد مزيدٍ من النقاط التصنيفية المؤهلة للعرس الأولمبي".