هزاع بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي وشركاته‎

المصدر: العين-الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس الإدارة، قراراً اليوم السبت بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، برئاسة سموه وعضوية رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة والعضو المنتدب للنادي وشركاته، وهم الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، ومحمد ثعلوب الدرعي، وخميس عبيد الكعبي، وحمد نخيرات العامري.

كما أصدر سموه قراراً بتشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي، إذ يضم مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، رئيساً، وخالد عبدالله حمر عين الظاهري، نائباً للرئيس، وعضوية كل من مطر غمران عبيد الظاهري، وسالم محمد حميد سالم الجنيبي وماجد حمد عبدالله سلطان العويس.

ويضم مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد ثعلوب الدرعي رئيساً، وخليفة يوسف عبدالله خوري، نائباً للرئيس، وعضوية سلطان حمد أحمد المطوع الظاهري وسعيد سيف حمر عين المهيري وأحمد عامر عمر.

ويضم مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي، رئيساً وعبدالله جمعة الدرمكي، نائباً للرئيس، وعضوية عبدالعزيز عبدالله الجنيبي وصالح سعيد الشعيلي وخويطر سعيد الظاهري.

كما أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد، قراراً بتكليف، حمد نخيرات العامري عضواً منتدباً للنادي وشركاته.

وشدد سموه على أهمية التزام منظومة العمل بسياسة تكامل الأدوار اتساقاً مع رؤية النادي والعمل بروح العائلة الواحدة المؤلفة من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وأطقم طبية وجماهير مخلصة ومحبة، مؤكداً أن لكل فرد في المنظومة دور مهم والجميع شركاء أساسيون في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات بمختلف قطاعات النادي.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ثقته في مقدرة مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي في تحقيق الأهداف، وبذل الجهود المخلصة سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وإسعاد الجماهير المحبة والداعمة.