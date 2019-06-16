المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زوجة

كشفت زوجة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيكيو عن الوجهة المقبلة للاعب السابق في شباب الأهلي، بعدما نشرت على حسابها في «إنستغرام» صورة لإيمليانو ووضعت علم السعودية، مؤكدة أنه جاهز للمهمة الجديدة، إذ طلب المدرب سييرا التعاقد معه في الاتحاد السعودي.

رقابة

تتساءل الأوساط الرياضية عن الدور الذي قامت به لجنة الرقابة المالية التي شكلها اتحاد الكرة أخيراً للحد من التجاوزات المالية المتعلقة بسقف رواتب اللاعبين المحليين وغيرها، علماً أنه خلال الفترة الأخيرة لم تعقد أي اجتماعات للجنة للكشف عن مهامها وما أنجزته.

النصر

قال نادي النصر عبر حسابه الرسمي في «تويتر» إن اللاعب خليفة مبارك مرتبط بعقد رسمي مع نادي النصر، ولا صحة للأخبار التي تسوّق لمغادرته إلى نادٍ آخر. وأضاف: «كما أن شركة النصر لكرة القدم تؤكد أن اللاعب هو من الركائز الأساسية، ولن يتم الاستغناء عن خدماته».