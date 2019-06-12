المصدر: الامارات اليوم

دخان

علّق عضو مجلس إدارة في أحد الأندية، في إحدى مجموعات تطبيق «واتس أب»، على الشائعات التي تم تداولها بخصوص ناديه، قائلاً: «من يردد: لا يوجد دخان من دون نار، فهو غير مطلع، فهناك الكثير من الدخان من دون نار».

عملية

أجرى لاعب الشارقة السابق، فايز جمعة، عملية جراحية في يده بمستشفى هيلث بوينت في أبوظبي، تكللت بالنجاح.

وتقدم فايز جمعة بالشكر لكل من سأل عنه للاطمئنان عليه، سواء من اللاعبين أو الإداريين أو الأصدقاء.

شكر

وجّه نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، محمد جمعة بن هندي، عبر الموقع الرسمي للنادي، الشكر إلى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سلطان عبدالله السويدي، على الاحتفاء بفوز النادي بلقب دوري الخليج العربي.