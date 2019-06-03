المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ماجد

نشر لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، على حسابه في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، صورة للاعب المصري محمد صلاح، معلقاً عليها قائلاً: «فخر»، إذ أبدى حسن سعادته بتتويج صلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

صور

أتاح نادي الشارقة الفرصة للجمهور الشرقاوي لالتقاط الصور مع درع البطولة في استاد خالد بن محمد خلال اليومين الماضيين، تثميناً لدور أوفياء «الملك» شركاء الإنجاز الذي حققه الفريق بالفوز بدوري الخليج العربي.

سبيل

علمت «الإمارات اليوم»، أن نادي حتا اقترب من التعاقد مع اللاعب سبيل غازي (25 عاماً) قادماً من نادي الإمارات في صفقة انتقال حر. وسبق للاعب أن لعب لـ«الإعصار» في موسمه الأخير بدوري المحترفين.