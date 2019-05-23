رمضانية الشارقة للصحافة يناقش أخلاقيات التنافس الرياضي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

سلطت الجلسة الرمضانية التي نظمها نادي الشارقة للصحافة، والتابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والتي حملت عنوان "الرياضة وثقافة التعامل مع الخصم"، والتي اقيمت امس في مسرح المجاز بالشارقة، الضوء على الأخلاقيات والروح الرياضية، وكيفية نشر الوعي بالمفاهيم والمبادئ التي من شأنها خلق التنافس الإيجابي الرياضي، وحضرها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي، وعدد من كبار المسؤولين والإعلاميين.

وشارك فيها كل من وزير الشباب المصري الدكتور أشرف صبحي، و نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي الرياضي محمد جمعة بن هندي، و المدرب واللاعب السعودي سامي الجابر، وادارها الإعلامي أسامة الأميري، واللذين تقدموا بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة الثقافي الرياضي بدرع دوري الخليج العربي للمحترفين موسم 2018-2019، مشيدين بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة المستمر للمنظومة الرياضية في الإمارة.

حيث ركز الدكتور أشرف صبحي على ضرورة تربية اللاعبين الصاعدين على مبادئ الروح والأخلاقيات الرياضية ومفاهيم تقبل الآخر والالتزام باللوائح بشكل فعلي وليس أكاديمي والتأكيد على ضرورة التنافس بعيداً عن التعصب الرياضي، وأن عناصر المنظومة تتحمل مسؤولية نشر مفاهيم المنافسة الإيجابية، بينما اكد محمد بن هندي على أن صاحب السمو حاكم الشارقة، بدأ غرس مفاهيم التنافس الإيجابي منذ أكثر من 25 عامًا من خلال أندية الناشئة، ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بهدف تخريج قادة مبدعين مؤثرين في المجتمع، وذلك من منطلق اهتمام سموه الدائم بالاستثمار في الإنسان، لافتا الى ان الحالة الإيجابية المرجوة ونشر الوعي الرياضي مسؤولية الجميع، مؤكدا أهمية صياغة وثيقة مشتركة تحكم وتضمن الأخلاقيات الرياضية وفق الضوابط والقيم والمبادئ، بينما ركز سامي الجابر على دور الاعلام الرياضي كشريك أساسي في نشر الوعي وترسيخ المفاهيم الصحيحة للتعامل الرياضي بعيدا عن التعصب، والحد من الممارسات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون التشجيع الرياضي فعل إنساني وأخلاقي في المقام الأول.

وفي ختام الجلسة كرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام المتحدثين وراعي الجلسة "بيت الكندورة"، وجرى توزيع الجوائز على الفائزين بسحوبات الجلسة الخامسة.