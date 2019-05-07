68 فريقا في بطولة زايد

المصدر: الإمارات اليوم – أبوظبي

تنطلق الخميس النسخة 23 من بطولة زايد الرمضانية التي ينظمها نادي ضباط القوات بمشاركة 68 فريقا من داخل وخارج الدولة ، يتنافسون في 16 لعبة رياضية هي كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة والرماية والسباحة والجودو والجوجيتسو والمواي تاي والشطرنج ، الدواثلون وتنس الطاولة ورماية القوس وهوكي الجليد وكرة اليد وسباق السيارات والجمباز .

وتم توزيع هذه الرياضات على مدار 20 يوما حيث تنطلق البطولة بعد غد الخميس بإقامة ثلاث منافسات هي كرة القدم للأطفال تحت 14 عاما و كرة السلة للرجال والسيدات ، بالإضافة لسباق السيارات “ الكارتينج “ ، بالإضافة إلى منافسات خاصة في رياضة كرة السلة لإصحاب الهمم.

ويتوقع وصول عدد المشاركين إلى 3000 رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها وحددت اللجنة المنظمة يوم 13 مايو الجاري موعدا لإقامة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الرياضية في نسختها الجديدة.