سيف بن زايد يفتتح بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

المصدر: إبراهيم الديب ووام - أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في صالة «مبادلة أرينا»، أمس، رسمياً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019، وكرم سموه الفائزين والفائزات في نزالات أمس من البطولة.

وشهد سموه والحضور، ضمن حفل الافتتاح، أوبريت «أرض السلام»، الذي نفذته مجموعة من الأطفال، وعكس في لوحاته روح التسامح والقيم الإماراتية الأصيلة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، محمد عبدالله الجنيبي، والقائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وألقت اللاعبة بلقيس عبدالكريم كلمة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، رحب فيها بالزوار من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي «عاصمة التسامح ومركز رياضة الجوجيتسو».

وقالت بلقيس، بالإنابة عن الهاشمي: «يشرفني أن أرحب بالرياضيين والزوار من حول العالم في الدورة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأضافت: «تعد هذه البطولة المرموقة، التي تتربع في مقدمة أجندة الجوجيتسو العالمية حلماً للرياضيين من كل أنحاء العالم، حيث يتنافس الآلاف من أبطال الجوجيتسو المحليين والدوليين في عاصمتنا الحبيبة، مركز رياضة الجوجيتسو، وتتزامن النسخة الحادية عشرة من البطولة مع عام التسامح في الإمارات، ما يؤكد مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنوع وتعدد الثقافات والحوار وقبول الآخر».

وانطلقت البطولة بعرض حمل اسم أوبريت «أرض السلام»، حيث شارك أكثر من 200 طفل إماراتي في عرض رائع عكس قيم التسامح والثقافة الأصيلة للإمارات، تزامناً مع عام التسامح الذي نجح في تكريس الهوية الحقيقية للإمارات كبلد للتعايش والسلام والمحبة بين شعوب الأرض، وقدم المشاركون أداء متميزاً تناغم مع العرض الضوئي الذي حمل ألوان علم الإمارات، وقدم مقاطع فيديو تاريخية ومعاصرة عن أبوظبي ودولة الإمارات.

وشهد اليوم الأول في البطولة منافسات حماسية بين المشاركين من الرجال والسيدات، من حملة الأحزمة السوداء والبنية والبنفسجية والزرقاء بعمر فوق 30 سنة، في فئات الأوزان بين 49 و110 كيلوغرامات.

وحصدت البرازيل الحصة الكبرى من حيث عدد المشاركين، الذين ينتمون إلى 79 دولة، وأكثر من 221 نادياً، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاركين، تليها روسيا وكازاخستان.

واختتمت، أمس، منافسات الحزامين الأزرق والبنفسجي للرجال والسيدات، حيث حصد لاعبون من كل من البرازيل والفلبين وإيطاليا الألقاب في فئات المسابقة المختلفة.