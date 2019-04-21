قادري: «الصقور» ضحية دائمة لـ «الفار»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ دبي

أكد مدرب الإمارات، التونسي جلال قادري، أن فريقه أصبح ضحية دائمة لتقنية الفيديو (الفار)، بعد أن تم احتساب خمس حالات على «الصقور» في آخر خمس مباريات، وهو ما صعّب من مهمة الفريق في البطولة، مشيراً إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت للنصر في مباراة الفريقين بالجولة 21، أول من أمس، ليس لها أي أساس من الصحة، بسبب وجود حارس المرمى علي صقر في منطقة جزائه، وكان الاحتكاك مع المهاجم عادياً جداً، وطبيعي أن تكون هناك حصانة لحارس المرمى في منطقة الست ياردات. وأضاف المدرب، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة التي انتهت بفوز النصر 3-1: «المباراة كانت متكافئة بشكل كبير بين الفريقين حتى الدقيقة 60، التي شهدت الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء، وسنحت للصقور أكثر من فرصة للتسجيل، لكن لم يستغلها الفريق، بينما استغل النصر الهدف المبكر، واستفاد من الاندفاع الهجومي للاعبينا من أجل التعويض، ونجح في إحراز هدفين».

في المقابل، أكد مدرب النصر، البرازيلي كايو، أن الفوز الثالث على التوالي يزيد كثيراً من ثقة اللاعبين بأنفسهم، خصوصاً أن اللاعبين نجحوا في تنفيذ المطلوب منهم خلال المباريات، مشيراً إلى أن هدفه حالياً هو حصد المزيد من النقاط، لتحسين موقف الفريق في جدول الترتيب.

وعن قدرته الدائمة على تحويل نتيجة المباراة في الشوط الثاني، قال: «دائماً ما أحب أن أترك معي بعض الخيارات على دكة البدلاء للشوط الثاني، ووفقنا في ذلك خلال المباراة عن طريق اللعب من البداية بالحسين صالح، والاعتماد على حبيب الفردان في الشوط الثاني، بسبب قدرته الهجومية، وكانت النتيجة إحرازه هدفين».