حسن زهران: مخالفاتي أقل من راموس.. وبطاقة حمراء منحتني «مكافأة»

المصدر: سيد مصطفى ــ عجمان

أعرب مدافع عجمان حسن زهران، عن استيائه من انتقادات إعلامية وجهت له، أخيراً، بعد إحصائية كشفت عن حصوله على 77 بطاقة ملونة في سبعة مواسم، مؤكداً أن هذا الرقم يعتبر عادياً في ملاعب كرة القدم، مقارنة مع مدافعين عالميين يتقدمهم نجم ريال مدريد سيرجيو راموس، الذي تلقى 55 بطاقة ملوّنة في ثلاث بطولات فقط، مشيراً إلى أنه حصل على مكافأة من ناديه السابق الظفرة، بعد حصوله على بطاقة حمراء كانت سبباً في منع هدف عن فريقه.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك إعلاميون يركزون إحصاءاتهم عليّ فقط، وأتساءل أين كانوا عندما حصل مدافعون دوليون على البطاقة الحمراء مرتين وثلاثاً في هذا الموسم، وأنديتهم كانت تُنافس على بطولة الدوري؟ لقد تركوا كل هذا وأخرجوا إحصائية بأنني حصلت على 77 بطاقة منذ عام 2012».

وأوضح زهران: «هذا الرقم في سبعة مواسم أي منذ 2012، وفق ما ذكروه، يعد رقماً عادياً للغاية على المدافعين، لكنه سيكون غير مقبول إذا حصل عليه حارس مرمى أو مهاجم، فمدافع ريال مدريد، وأحد أفضل لاعبي العالم في مركزه سيرجو راموس، حصل على 55 بطاقة ملونة في ثلاث بطولات فقط، لذلك فإن أرقامي لا تقارن بأحد أفضل مدافعي العالم في الوقت الراهن».

وأضاف: «أود أن يعلم من لا يعرفون كرة القدم، أن المدافع أحياناً قد يحصل على بطاقة لغرض تكتيكي، وفي حين آخر يُظلم ببطاقة من قبل قضاة الملاعب، وفي ثالثة تكون البطاقات صحيحة، وأتذكر في إحدى المرات أنني حصلت على مكافأة بعد طردي في مباراة فريقي السابق الظفرة ضد عجمان، لأنني منعت هدفاً على فريقي، عندما كان مهاجم البرتقالي منفرداً بالمرمى، وما أردت أن أقوله من سرد هذه الواقعة أن المدافع أحياناً يتخذ قراراته وهو يعلم مدى عقوبتها، لأنها في مصلحة الفريق».

وحول مستقبله مع البرتقالي، وفيما إذا كان ينوي التجديد معه أو الانتقال لأي ناد آخر، قال زهران: «الأولوية بالتأكيد ستكون لنادي عجمان، فقد عشت موسمين رائعين مع النادي، وحققنا معاً نجاحات لافتة، ولكن إذا كان للنادي رأي مختلف، فمن المؤكد أنني سأبحث عن فرصة في مكان آخر، لأنني أشعر بأنني مازلت قادراً على العطاء رغم اقترابي من عامي الـ34».

وإذا كان تألق المدافع الشاب محمد علي شاكر، من الممكن أن يُقلل من حظوظه في اللعب أساسياً، أو التجديد مع النادي، قال: «أنا أكثر من تكلم عن محمد علي شاكر للإدارة وللمدرب، فهو من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات عالية، وشخصياً سعيد بتألق هذا اللاعب، لأنه يُحفزني على بذل أقصى الجهد، لأنك لن تُبدع إلا وسط المبدعين».

- مدافع كرة القدم

قد يحصل على بطاقة

لغرض تكتيكي.