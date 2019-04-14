حتا يهزم خورفكان ويستعيد حظوظ الصعود

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

دخل نادي حتا منافساً قوياً على الصعود مجدداً لدوري الخليج العربي بعد فوزه على مضيفه خورفكان بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت يوم أمس ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى، سجله راشد سالم في الدقيقة 70، ليصبح رصيده 31 نقطة بالمركز الرابع وعلى بعد نقطتين من المتصدر العروبة صاحب الـ33 نقطة، بينما راوح رصيد خورفكان عند النقطة 32 وتراجع للمركز الثاني، وذلك قبل جولتين من ختام المنافسات، وفي مباراة اخرى فاز الذيد على مصفوت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجلها خليفة إبراهيم «54»، ومحمد المربوعي «59»، وعبدالله موسى «79».

وتأثرت مباراة خورفكان وحتا بالأمطار التي هطلت بشكل كثيف، وأضاع لاعبو الفريقين هجمات عديدة أمام المرمى قبل أن يتمكن حتا من تسجيل هدف التفوق ويحافظ عليه حتى نهاية المباراة.

وبموجب هذه النتيجة يحتاج حتا للفوز بمباراتيه المتبقيتين أمام مسافي والحمرية وانتظار خدمة أخرى من الفرق التي ستلاعب العروبة وخورفكان من أجل ضمان الصعود.

بالمقابل أصبحت فرصة خورفكان للصعود مرتبطة بتحقيقه الفوز في آخر مباراتين له مع مصفوت والتعاون.