«كلاسيكو الطائرة» بين شباب الأهلي والعين اليوم

المصدر: معاذ كمبال - دبي

تتجه الأنظار، في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، نحو صالة سعيد بن مكتوم في الممزر، التي ستحتضن مواجهة «الكلاسيكو» بين فريقي شباب الأهلي دبي وضيفه العين، في ذهاب نهائي الدوري العام للرجال للكرة الطائرة، قبل أن تتجدد المواجهة في لقاء الإياب، الثلاثاء المقبل، على صالة استاد خليفة بن زايد في العين.

ويدخل أصحاب الأرض والجمهور المباراة برغبة حسم لقاء الذهاب لمصلحتهم، من أجل قطع نصف الطريق نحو التتويج بلقب المسابقة لخوض لقاء الإياب بأعصاب هادئة، فيما يبحث فريق العين، وصيف النسخة الماضية، عن تحقيق الفوز في اللقاء، رغم معرفته بقوة منافسه الذي أطاح بالجزيرة من نصف النهائي «البلاي أوف» بالفوز ذهاباً وإياباً، ويعول «الزعيم»، في مباراة اليوم، على خبرة لاعبيه التي كفلت لهم التتويج بالعديد من الألقاب، وآخرها كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي.