بطولة حمدان بن زايد تنطلق بالتصفيات التمهيدية اليوم

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

تنطلق التصفيات التمهيدية لبطولة حمدان بن زايد (الظفرة 2019)، في الساعة السادسة من مساء اليوم بمراكز نادي الظفرة بمدينة زايد والمرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلما، وذلك بلقاء محمية الرملة الطبيعية وطريف في (المجموعة أ)، وفريقي خنور وليوا من (المجموعة ب)، فيما تفتتح مباريات مجموعة المرفأ بلقاء فريقي العد ويو الدبسا الطبيعية من (المجموعة أ) وفريقي برج الهيلة وبرج العد من (المجموعة ب).

وفي مجموعة غياثي، يلتقي في المباراة الافتتاحية فريقا بدع المطاوعة والعقيلة من (المجموعة أ)، وفريقا الشبهانة وقلعة ظفير من (المجموعة ب)، وتفتتح مباريات مجموعة السلع بلقاء محمية الحبارى ومحمية الحبارى الطبيعية من (المجموعة أ)، ومحمية مروج البحرية وجبل الظنة من (المجموعة ب)، وتقام مباراة واحدة في مجموعة جزيرة دلما، تجمع فريقي محمية بدع هزاع ومحمية الطوى الطبيعية.