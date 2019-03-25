محمد بن راشد يوجّه بتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب

المصدر: منصور السندي - دبي

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهيئة العامة للرياضة، وكل الجهات المعنية، بضرورة التأكيد على تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية بالدولة، وذلك خلال زيارة سموه، للاعب نادي الجزيرة، أحمد ربيع، الذي يرقد في مستشفى راشد بدبي، إثر إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة ودية بين الجزيرة وفريق الإمارات.

واطمأن صاحب السمو على الحالة الصحية للاعب، الذي عانى نزيفاً داخلياً في الرأس، بعد اصطدامه بعمود الإنارة، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الخميس الماضي، على الملعب الفرعي باتحاد الكرة في دبي، ضمن تحضيراتهما لمباريات دوري الخليج العربي.

وأعربت أسرة اللاعب عن خالص شكرها وتقديرها للزيارة الكريمة، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال طلال ربيع، الشقيق الأكبر لأحمد، لـ«الإمارات اليوم»: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه الزيارة التي أثلجت صدورنا وأسعدتنا كثيراً، ورفعت من الروح المعنوية للأسرة». وأوضح «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لشقيقي أحمد في المستشفى، والاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، يعكسان مدى اهتمام القيادة الرشيدة، وحرصها على تفقد أحوال المواطنين».

وطمأن طلال ربيع الجمهور على حالة شقيقه أحمد (23 عاماً)، وقال: «شقيقي بخير، وحالته الصحية مستقرة حالياً، وبدأ التجاوب والتعرف على من حوله، لكنه يخضع للملاحظة من قبل الأطباء المشرفين على علاجه، وسيغادر المستشفى قريباً بعدما يتلقى العلاج اللازم، كونه يرقد حالياً في قسم العناية المركزة بمستشفى راشد في دبي».

وأكمل: «نطلب من الجميع الدعاء لأحمد بالشفاء العاجل، كما نطلب التعاون معنا كأسرة للاعب، والابتعاد عن الشائعات الخاصة بأحمد».

أحمد ربيع عانى نزيفاً داخلياً في الرأس، بعد اصطدامه بعمود الإنارة، خلال المباراة الودية.

شقيق اللاعب:

«زيارة محمد بن راشد أثلجت صدورنا وأسعدتنا كثيراً».

«أحمد بدأ التجاوب والتعرف على من حوله، لكنه يخضع للملاحظة».

«أطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء، والابتعاد عن الشائعات».