بالفيديو: لاعب الجزيرة يبلع لسانه ويلغي مباراة فريقه الودية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض لاعب فريق الجزيرة ومنتخب الإمارات أحمد ربيع، إلى اصطدام قوي في مباراة فريقه الودية أمام فريق الإمارات بالمباراة التي أقيمت في ملعب اتحاد كرة القدم بالخوانيج، وهو ما تسبب في إلغاء المباراة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في المباراة وإنقاذ اللاعب بصعوبة بعدما تعرض إلى بلع لسانه، نتيجة الاصطدام بعمود إنارة موجود خارج الملعب.

ويظهر الفيديو إحدى فرص فريق الجزيرة وتعرض اللاعب الذي حاول اللحاق بالكرة إلى الدفع من جانب مدافع الإمارات وهو ما أدى إلى اصطدامه بعمود الإنارة بقوة، وقد تم نقل اللاعب إلى المستشفى وأعلن مدير فريق الجزيرة أحمد سعيد، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن حالة اللاعب مطمئنة وأنه في صحة جيدة.