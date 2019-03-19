منصة لتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض الإمارات للوظائف 2019، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 21 الشهر الجاري، من خلال منصة توظيف أصحاب الهمم التي تهدف إلى تمكينهم من الحصول على فرص عمل وتدريب وتطوير مناسبة مهنياً.

وأوضحت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع وفاء حمد بن سليمان، أن «معرض الإمارات للوظائف سيتيح فرصة لأصحاب الهمم الباحثين عن عمل، من خلال التسجيل في منصة توظيفهم، حيث سيتم تعريفهم بالمنصة وأهدافها وآليات التسجيل فيها، وبذلك سيتمكن أصحاب الهمم من إيصال سيرهم الذاتية وخبراتهم إلى المؤسسات المتوافرة لديها فرص عمل».