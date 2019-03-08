حمدان بن راشد: اليوم الرياضي الوطني منصة رائدة تبرز روح التسامح في الإمارات

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن اليوم الرياضي الوطني، الذي يتزامن هذا العام مع احتفال أبناء الإمارات بـ«عام التسامح» الذي أعلنته القيادة الرشيدة للدولة، يمثل منصة رائدة، تبرز روح التسامح والأخوة التي يتمتع بها كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، حيث تتجسد هذه الروح بشكل أساسي من خلال الرسالة الإنسانية التي تحملها الرياضة والفعاليات الرياضية، التي تركز على الإنسان بقيمته المجردة، بعيداً عن لغته وعرقه ومكانته الاجتماعية.

وقال سموه: «اليوم، ومع تنظيم النسخة الرابعة من اليوم الوطني الرياضي، التي تقام دعماً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتجسيداً لشعار (الإمارات تجمعنا)، فإن كل موظفي ومنتسبي وزارة المالية يشاركون مجتمعهم في هذه الفعالية الرياضية والإنسانية، ليؤكدوا أن دولة الإمارات هي وطن الجميع، وهي ملتقى الثقافات والحضارات».