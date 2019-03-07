«أبوظبي الرياضي» ينظم ورشة «اكتشاف المواهب» بمشاركة 70 مدرباً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، ورشة عمل بعنوان «اكتشاف المواهب»، ضمن برامج شراكته مع رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا»، التي شهدت مشاركة 70 مدرباً ومدربة يمثلون أندية أبوظبي لكرة القدم.

وتهدف الورشة إلى تعزيز ورفع المستوى الاحترافي في أندية أبوظبي الكروية الخمسة (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، والظفرة)، ورفد منتسبي الأندية بالخبرات العالمية والممارسات المتقدمة.

وتضمنت ورشة العمل محورين، حيث استعرض الأول الذي قدمه ديفيد ايجليسياس المدير الفني لمركز لا ليغا للأداء العالي في الإمارات، وتناول فيه كيفية اكتشاف المواهب «الحالة البدنية والفيزيولوجية» طبقاً لما هو متبع في «لا ليغا»، والهدف من إنشاء مركز لا ليغا للأداء العالي في الإمارات، فيما قدم المحور الثاني خوسيه ماريا زاركو اختصاصي اكتشاف المواهب عبر تطبيقات وتدريبات عملية واستعراض شامل عن الطريقة المثالية لتدريب المواهب المكتشفة، بجانب التدريبات الموجهة للمواهب الواعدة وأصحاب الإمكانات الكبيرة.