محمد بن راشد يشهد سباق كأس ملك البحرين للقدرة

المصدر: المنامة - وام

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، جانباً من سباق كأس ملك البحرين للقدرة، الذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، بمشاركة واسعة لأبرز وأقوى الإسطبلات الخليجية، ما يعكس أهمية هذا الحدث الرياضي، الذي يعدّ من أهم البطولات في روزنامة السباقات البحرينية.

والتقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في «قصر الصخير» بمملكة البحرين، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وتبادل صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجلالة ملك البحرين، الأحاديث الودية حول العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسُبل تطويرها على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، توافق رؤى دولة الإمارات ومملكة البحرين حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطابق وجهات النظر بشأن الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنطقة، وما تستدعيه الأوضاع الإقليمية والدولية من ضرورة توسيع آفاق التعاون لرصد الفرص، التي من شأنها تأكيد قدرة المنطقة على ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرخاء المأمولين لشعوبنا، سواء على مستوى منطقة الخليج، أو على الصعيد العربي عموماً.

كما تطرّق الحديث حول أهمية تنظيم المهرجانات الرياضية المتخصصة في مختلف أنواعها، من بينها قطاع الفروسية، والحرص الدائم على دعمها والارتقاء بها، بما يسهم في خدمة رياضة الفروسية وتطوّرها على مختلف الصعد.

وتضمنت فعاليات مهرجان كأس ملك البحرين الدولي لسباق القدرة، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 27 فبراير الماضي إلى الثاني من مارس الجاري، سباق الإسطبلات الخاصة الخليجية لمسافة 120 كيلومتراً، وسباق العموم لمسافة 160 كيلومتراً، وسباق الناشئين والفرسان الشباب لمسافة 120 كيلومتراً.

وتوّجت الفارسة الأوروغوانية سيسيليا غارسيا، بلقب كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، ممتطية صهوة «سيفن» لإسطبلات فيكتوريس البحرينية، حيث سجلت زمناً قدره 6.24.41 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس الإماراتي سالم حمد ملهوف الكتبي، على صهوة «لانغاسيم كوارتر بلوم» لإسطبلات إم سفن، مسجلاً زمناً قدره 6.24.43 ساعات، بينما جاء في المركز الثالث الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على صهوة «تمام لا ليزوني» لإسطبلات فيكتوريس البحرينية، مسجلاً زمناً قدره 6.24.44 ساعات.

حضر فعاليات السباق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الحرس الوطني البحريني، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، خليفة سعيد سليمان، ورئيس مجلس إدارة «ميدان»، سعيد حميد الطاير.