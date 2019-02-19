سيلتا فيغو بطلاً لكأس دبي للقارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرز فريق نادي سيلتا فيغو الإسباني لقب النسخة الثالثة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي استضافتها دبي بمشاركة 20 فريقاً من مختلف القارات.

وشارك في البطولة أندية عالمية، في مقدمتها ريال مدريد، وبرشلونة، وسيلتا فيغو من إسبانيا، ويوفنتوس الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، والأهلي المصري، إضافة إلى ستة أندية محلية هي: النصر، والوصل، وشباب الأهلي، والعين، والوحدة، وعجمان.

وتمكن سيلتا فيغو من التتويج باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بهدف واحد دون رد.

وهذا اللقب الثاني للفريق الإسباني في البطولة، بعد أن أحرز لقب النسخة الأولى عام 2017 على حساب ريال مدريد بالنتيجة ذاتها.

وسلم أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، كأس البطولة الذهبي إلى فريق سيلتا فيغو، عقب المباراة النهائية، بحضور رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية، خالد الزرعوني، ومدير التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، ونجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، مدير البطولة، ميشيل سلغادو.

وحصل لاعب سيلتا فيغو، اوسكار ماركوس، على لقبي أفضل لاعب وهداف البطولة، ونال ماتيو كابيللا من يوفنتوس لقب أفضل حارس.

جاء تأهل سيلتا فيغو للنهائي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على برشلونة 2-1، في حين تأهل يوفنتوس للنهائي بعد فوزه على فريق توينتي الهولندي بنتيجة 2-1.

وحضر المباراة القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة.

وأحرز فريق برشلونة المركز الثالث، بعد فوزه على فريق توينتي، بنتيجة 3-1.

وفاز فريق الأهلي المصري على فريق ليفانتي ازورو الإيطالي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، ليحرز الكأس الفضية للبطولة.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن البطولة أقيمت على مدار ثلاثة أيام، جرت على هامشها النسخة الثانية من الملتقى السنوي ضمن البرنامج الدولي لمديري الأكاديميات، بمشاركة متحدثين من أكاديميات ريال مدريد وبرشلونة وتوينتي الهولندي وجيف الياباني، إلى جانب مدير قسم الأكاديميات في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، ومسؤولي ومدربي الفرق المشاركة في البطولة.

وأضاف البيان: «حرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم هذا الملتقى السنوي للاستفادة من تجارب الفرق العالمية في مجال الأكاديميات، وإعداد فرق الناشئين، وتبادل الخبرات بين فرق المحلية وفرق الأندية العالمية».

وأشار البيان إلى أن «المشاركين أجمعوا على أن البطولة تُسهم في تطوير مستوى اللاعبين من خلال الاحتكاك مع الفرق العالمية الأخرى من النواحي الفنية، وفي طرق اللعب وأساليب إعداد اللاعبين، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية في الأندية، من خلال اللقاءات وورش العمل والمناقشات بين المدربين والإداريين».

وختم البيان بالقول: «تنظيم البطولة في ملاعب مدينة دبي الرياضية الحديثة، وتوفر جميع الخدمات، يعد فرصة جيدة لأولياء أمور اللاعبين لمشاهدة موهبة أبنائهم في المباريات، والاطمئنان على تطور مستوياتهم، وكذلك تشجيعهم، ما أسهم في خلق أجواء مثالية طوال فترة إقامة البطولة».

• سيلتا فيغو حقق اللقب الثاني بعد أن أحرز لقب النسخة الأولى عام 2017 على حساب ريال مدريد.