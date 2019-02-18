خطوة عيناوية جديدة تكشف اقتراب التعاقد مع المدرب جاريدو

المصدر: معاذ كمبال - العين

زاد نائب رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، أحمد حميد المزروعي من حجم التكهنات حول اقتراب أدارة "الزعيم" في التعاقد مع مدرب فريق الرجاء المغربي، الإسباني خوان كارلوس جاريدو لخلافة الكرواتي زوران ماميتش الذي انتقل بصورة مفاجئة لتدريب الهلال السعودي قبل بداية الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

وقام المزروعي بمتابعة الحساب الرسمي "الموثق" للمدرب جاريدو على "تويتر" وهو ما كشف عن اهتمام واقتراب إدارة "الزعيم" الى التعاقد مع المدرب الإسباني الذي فسخ النادي المغربي عقده معه بالتراضي بعد مشوار طويل وحافل.

وكانت إدارة نادي العين كلفت مدرب فريق الرديف، الكرواتي زلجيكو سوبتيش من أجل الاشراف على الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد بعد انتقال المدرب زوران ماميتش.