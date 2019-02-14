نادي الحمرية يظفر بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للتجديف

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فاز نادي الحمرية الرياضي بالمركز الأول، في بطولة إيطاليا الدولية للأندية للتجديف الحديث.

يأتي هذا الإنجاز بعد يومين من إحراز لاعبي النادي أربع ميداليات ملونة، في ختام بطولة تونس الدولية الثانية عشرة للتجديف الحديث.

وحقق النادي في بطولة إيطاليا الدولية للأندية المركز الأول في فئة زوجي مختلط، ضمن مشاركة واسعة شملت 2800 لاعب، و790 قارباً لفرق عدة، لمجموعة أندية من مختلف أنحاء العالم.

وجرى تتويج لاعبي النادي، وهما: فيولا لانت لاما وجوس بندر، بالمركز الأول.

وهنأت إدارة النادي اللاعبين على هذا الإنجاز.