مصر تُتوَّج بكأس «دولية فزاع» لرفعات قوة أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُوّج المنتخب المصري بكأس بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم «كأس العالم دبي-2019»، التي أسدل التسار عليها أول من أمس، في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي، بعد أن حقق رباعو ورباعات مصر 19 ميدالية ملونة، بواقع 14 ميدالية ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزيتين.

وتوّج رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، المنتخب المصري، بحضور مدير الفعاليات في اقتصادية دبي، ومدير عمليات السفن السياحية في موانئ دبي العالمية، محمد علي المرزوقي.

وجاء تتويج المنتخب المصري على هامش حفل الختام الرسمي للبطولة، الذي شهده رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع الدولية الخاصة بأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، بجانب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، وممثلي الشركات الحكومية والخاصة الداعمة والراعية للنسخة العاشرة.

وبالعودة لمنافسات اليوم الختامي، أهدى الرباع جميل شلبي بفوزه في منافسات فوق 107 كلغ رجال، منتخب الأردن ميداليته الملونة السادسة «ثلاث ذهبيات، فضية واحدة، وبرونزيتان»، مانحاً النشامى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، خلف مصر صاحبة الصدارة والبرازيل التي حلت بالمركز الثاني برصيد 11 ميدالية، موزعة بين خمس ذهبيات، وفضيتين، وأربع برونزيات.

وأثنى رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، على الدعم غير المحدود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد أن حرص سموّه على أن تقام البطولة في نسختها العاشرة في مجمع ند الشبا الرياضي.

وقال بالرقاد، خلال الحفل الختامي، إن «الأرقام القياسية العالمية التي نجح المشاركون في دولية فزاع في تحطيمها، ما هي إلا تأكيد على مواصلة البطولة لمكانتها على الساحة العالمية».

وأوضح أن «السمعة الكبيرة التي نجحت بطولات فزاع الدولية في رسمها على الساحة العالمية، بجانب البنى اللوجستية التي قدمها مجمع ند الشبا الرياضي، والكفاءة العالية لأبناء الدولة على صعيد تنظيم أكبر الأحداث العالمية، أسس في زيادة رفعة المنافسات، خصوصاً أن دولية فزاع لرفعات القوة من البطولات المانحة للنقاط التصنيفية لأبطال هذه الرياضة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020».

وأضاف: «شهدت النسخة العاشرة زيادة ملحوظة بأعداد الدول واللاعبين مقارنة بالعام الماضي، بعد أن حظيت بطولة 2019 بمشاركة 241 لاعباً ولاعبة يمثلون 39 دولة، مقارنة بـ191 لاعباً ولاعبة من 31 دولة شاركوا في 2018».