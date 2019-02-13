محمد خميس يهدي الإمارات أول ذهبية في بطولة فزاع لرفعات القوة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق البطل الإماراتي محمد خميس، أول من أمس، أول ذهبية للإمارات في بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم، التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مجمع ند الشبا الرياضي، إذ ظفر بالمركز الأول في وزن 97 كغ رجال، بعد منافسة مع الأردني معتز الجنيدي والمصري محمد أحمد، وفي بداية الجولة تقدم الأردني معتز الجنيدي وتصدر المجموعة برفعه 212 كغ بالرفعتين الأولى والثانية، قبل أن يقلب خميس الطاولة بآخر رفعة له حيث رفع 220 كغ ليتصدر المركز الأول. وفي وزن 79 كغ سيدات استمر عطاء اللاعبين المصريين وحققت جيهان حسن ذهبية جديدة للمصريين، بتخطيها التركمانستانية ماياغوزال إيكييفا والهندية سيتي محمودة.

وكرّم اللاعبين كل من رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية ماجد العصيمي، ومدير الفعاليات في اقتصادية دبي، مشعل العلي، ومحمد المزروعي، من موانئ دبي العالمية.

وحظي محمد خميس بمؤازرة وتشجيع كبير، إذ حضر جمهور إماراتي كبير لتشجيع محمد خميس، وكان من اللافت وجود مجموعة من كبار السن حرصوا على الحضور والمشاركة لدعم ابن الإمارات، رغم كبر سنهم ومعاناة البعض منهم صحياً، وقالوا إنهم يأتون لتشجيع خميس في كل بطولة من بطولات فزاع، لأن إنجازاته ورفعه علم الإمارات عالياً في المحافل والبطولات الدولية تستحق الإشادة والتقدير، كما نال تصفيقاً من الجماهير المصرية والأردنية بحماسة وحرارة احتراماً وتقديراً لما فعله محمد خميس في آخر رفعة له حين تصدر المجموعة.