صدارة سداسية في أول أيام «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

المصدر: جوني جبور - دبي

تشارك ستة لاعبين في صدارة اليوم الأول من بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف»، التي انطلقت، أمس، بنسختها الـ30 على ملعب المجلس في نادي الإمارات في دبي، وتمتد حتى 27 الجاري، بإجمالي جوائز يبلغ ثلاثة ملايين دولار، وذلك بعد أن سجل اللاعبون ستة ضربات تحت المعدل، من قبل الفرنسي ماثيو بافون، والإسباني سيرجيو غارسيا، والفنلندي كايل سامويا، والموهبة الأميركية الشاب بريسون ديشامبو، والأسترالي سكون هيند، والتايلاندي ثونغشاي جادي، حيث أنهوا مسلك أولى الجولات الأربع، بـ 66 ضربة.

وفي الجولة الأولى، دفع الأسترالي سكون هيند المصنف 251 على العالم ضريبة غالية لوقوعه في أخطاء البوغي، بعد أن احتاج إلى ضربة فوق المعدل في مناسبتين لإدخال الكرة في الحفرتين الرابعة والخامسة التي كان من سبيلها منعه من اعتلاء الصدارة، رغم تسجيله ثماني ضربات بيردي (ضربة تحت المعدل)، ما دفعه للدخول شريكاً على الصدارة مع خمسة من منافسيه.

وعلى صعيد حامل اللقب، نجح الصيني هاوتونج في إنهاء يومه الأول بخمس ضربات تحت المعدل، ليتشارك المركز الثاني مع سبعة منافسين، من أبرزهم الأسطورة الإنجليزي لي ويستوود.

وتستكمل اليوم «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف» بالجولة الثانية، ويتوقع أن تواصل الإثارة طريقها نحو انتزاع لقب النسخة الـ30 الذي سيتم الكشف عن هويته عصر الأحد مع ختام الجولة الرابعة.

حامل اللقب، الصيني

هاوتونج، أنهى اليوم

الأول برصيد خمس

ضربات تحت المعدل.