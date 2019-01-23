مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تكرم صاحبات الإنجاز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن وصول عدد لاعبات فرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى أكثر من 500 لاعبة في فئات البراعم والناشئات والفريق الأول، وأكدت نجاحهن حتى الآن في حصد 514 ميدالية، منها 141 ميدالية حصدنها في موسم 2017- - 2018 في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بواقع 44 ميدالية ذهبية، و47 فضية، و50 برونزية.

وقالت مؤسسة الشارقة في بيان لها، إن ذلك جاء خلال الحفل السنوي الذي نظمته، أخيراً، بهدف تكريم صاحبات الإنجازات الرياضية في الموسم الرياضي 2017 - 2018، تماشياً مع نهج المؤسسة في تثمين وتقدير جهود لاعبات النادي المتميزات في مشاركاتهن في مختلف البطولات وجميع الألعاب.

حضر حفل التكريم مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى النقبي، إلى جانب جميع لاعبات الفرق التابعة لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، والطواقم الإدارية، والأجهزة الفنية والتدريبية، بجانب الطاقم الوظيفي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.