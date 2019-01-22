بالفيديو.. محمد غراب: أتمنى من كبار السن ومريضي الضغط ألا يشاهدوا مباريات "الأبيض"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شن المحلل الرياضي بقناة دبي الرياضية محمد مطر غراب، هجوماً على أداء المنتخب الوطني عقب فوزه أمس على منتخب قيرغيزستان بصعوبة في دور الـ16 بنتيجة 3-2 بعد الوصول إلى الوقت الإضافي على شوطين، إذ أكد غراب، أنه كان يتمنى ألا يشاهد هذه النوعية من المباريات نتيجة الحالة التي كان عليها "الأبيض" فيها إضافة إلى التطورات التي حدثت عليها خلال مجريات المباراة، مشيراً إلى أن المباراة تساعد في رفع الضغط لمن يشاهدها.

وقال غراب، في البرنامج الذي يقدمه الزميل الإعلامي عدنان حمد: "تعيش حالة غير طبيعية عند مشاهدة المباراة حيث بدأ المنتخب بشكل جيد وتقدم ومن ثم استقبل هدف وأضاع مهاجمو المنتخب الضيف العديد من الفرص ثم تقدم المنتخب مرة أخرى وفشل في الحفاظ على تقدمه، لنعيش حالة من الضغط العصبي الغير مقبول".

وأضاف محمد مطر: "أتمنى ألا يكون أحد قد أصيب نتيجة مشاهدة المباراة خارج الملعب نتيجة الضغط، أتمنى من الكبار في السن ألا يشاهدوا مباريات المنتخب، ويجب أن نكتب على مباريات المنتخب فقط لأصغر من 18 عام حتى لا يمرض من يشاهد المباراة، كما أتمنى من المستشفيات أن تخفض رسومها لأنها ستستقبل اليوم عددً كبير من مرضى الضغط نتيجة مشاهدة المباراة".

ثم أكد مقدم البرنامج عدنان حمد، أن القائم أنقذ المنتخب من فرص محققه منها في أخر دقيقة كانت كفيلة بإضاعة فرحة الفوز، وأشار إلى أنه بعد المباراة لا يريد تطبيق تقنية الفيديو بعد مشاهدة مستوى حكم مباراة المنتخبين، قائلاً: "التحكيم يسر، بعد المباراة صراحة ما نبغي الفار، أتركوه في الخارج".