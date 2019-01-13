مصطفى أميني: شباب أستراليا لن يضلوا الطريق في نسخة 2019

المصدر: أحمد طارق - دبي

يعدّ مصطفى محمد أميني، من أبرز اللاعبين الشباب الذين انضموا إلى قائمة منتخب أستراليا، للدفاع عن لقب كأس آسيا، إذ خاض أميني خمس مباريات دولية، قبل أن يتم اختياره ضمن قائمة الفريق في البطولة القارية. ويترقب أميني خوض أول مباراة رسمية له مع أستراليا، بعدما غاب عن أول مباراتين أمام الأردن وفلسطين.

وقال إن «المنتخب الاسترالي يراهن على الشباب حالياً، وإنه لن يضل الطريق في نسخة 2019، وإنه قادر على الحفاظ على لقبه الذي تحقق في 2015».

أميني (25 عاما) من أصول أفغانية، وهو من مواليد مدينة سيدني الأسترالية، وبدأ مشواره مع فريق بلاك تاون الأسترالي منذ سن الـ11، واحترف في أوروبا مع الفريق الثاني لدورتموند الألماني، ثم انتقل للعب في ريندرز، ثم إيه.آر.آرهوس الدنماركيين.

ويأمل الجهاز الفني لأستراليا، أن يكون أميني، أحدث الوجوه الشابة، التي تواصل المسيرة الناجحة لـ«الكانغارو» منذ انضمامه إلى قارة آسيا، خصوصاً بعد اعتزال عدد من النجوم المخضرمين، أبرزهم: الأسطورة تيم كاهيل، وميلي جيديناكز. «الإمارات اليوم» التقت النجم الأسترالي، وأجرت معه الحوار التالي:

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