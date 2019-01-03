منافسات «تل مرعب» اليوم

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

يشهد مهرجان ليوا الرياضي انطلاق الجولة الأولى من منافسات تل مرعب، ومحاولات كسر الأرقام القياسية بالصعود إلى أعلى التل، في الحدث الرياضي السنوي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويعتبر تل مرعب الفعالية الأشهر، ضمن المهرجان الذي يضم الكثير من الرياضات والبطولات المحلية والعالمية، التي انطلقت 27 ديسمبر الماضي، وتختتم غداً بالجولة الثانية من صعود التل.

وتنطلق اليوم فئات: 6 سلندر عادي للسيارات، 8 سلندر عادي، و8 سلندر غاز، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 40 سيارة في هذا اليوم، خصوصاً مع العدد الكبير، والإقبال في الحضور في هذه المنافسة القوية.

المشاركون في التحدي يحاولون كسر الأرقام القياسية بالصعود إلى أعلى تل ترعب.