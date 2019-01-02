شاهد بالفديو وصول منتخب كوريا الشمالية لمقر إقامته في عجمان

المصدر: محمد فاضل - عجمان

وصل منتخب كوريا الشمالية الى الدولة استعدادا للمشاركة في بطولة اسيا، وتوجه الى مقر إقامته في فندق راديسون بلو في عجمان، بعد ان أنهى وحدة تدريبية اقامها في ملعب نادي الحمرية.

ويلعب كوريا الشمالية في المجموعة مع المملكة العربية السعودية ولبنان وقطر.

ويملك الفريق الكوري الشمالي اربع لاعبين مميزين يلعبون في الدوريات العالمية منهم هان كوانغ سن والذي يلعب في كالياري الايطالي معارا الى بيروجيا الايطالي،بينما يلعب مواطنه تشوي سونغ هيوك في نادي اريزو متصدر دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا ولاعبان آخران في الدوري الياباني وآخران في سويسرا والنمسا.