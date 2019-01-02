شاهد بالفيديو ..استقبال جماهيري لمنتخب فلسطين في مطار دبي

المصدر: محمد فاضل-دبي

وصلت قبل ظهر اليوم الى الدولة بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم عبر مطار دبي الدولي تمهيدا للمشاركة في بطولة اسيا 2019 التي تستضيفها الدولة اعتبارا من الخامس من يناير الحالي، حتى الاول من فبراير المقبل، حيث كان في استقبال البعثة سفير دولة فلسطين في الامارات عصام مصالحة، وعضو المجلس الأعلى للرياضة والشباب الفلسطيني حسن شعث، ورئيس الجالية الفلسطينية في الدولة مهند خنفر، وعدد كبير من جمهور المنتخب في الدولة، وممثلين عن اللجنة المنظمة المحلية وعن الاتحادين الاماراتي والآسيوي لكرة القدم.

وترأس بعثة المنتخب الفلسطيني عضو المكتب التنفيذي صلاح جعفر، وحظي الوفد الفلسطيني بإستقبال جماهيري تميز بالدبكة الشعبية والأهازيج الجماهيرية الرياضية.

بدوره قال حسن شعث لـ"الامارات اليوم": نتقدم بالشكر الجزيل للحفاوة التي حظينا بها اثناء الاستقبال وهو ليس بالشيء الغريب على الامارات الحبيبية التي عودتنا على كل شيء حضاري وجميل ومميز، وبخصوص المنتخب فقد انتقل الى امارة الشارقة حيث مقر سكنه في فندق راديسون ساس على كورنيش الشارقة وقد أبدى اللاعبون والجهازين الاداري والفني ارتياحا كبيرا، لمكان الاستضافة المميز".

يذكر ان المنتخب الفلسطيني يلعب في المجموعة التي تضمه مع كل من الاردن وسوريا وأستراليا.