«برج الريف» بطل شوط التحدي للخيول العربية في مهرجان ليوا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم، أول من أمس، سباق الهجن وسباق الخيول العربية الأصيلة، في مهرجان ليوا الرياضي (تل مرعب 2019)، وسط حضور كبير لملاك الخيول والهجن.

وشهدت منافسات الخيل العربية إقامة شوطين في المنافسة بين المشاركين، حيث أقيم الشوط الأول «شوط التحدي» لمسافة 2100 متر، وفاز بالمركز الأول الحصان برج الريف لمالكه سيف بن عشير المزروعي، وحل ثانياً «إس كواشي» لمالكه سيف فن المحيربي، وثالثاً الحصان بيان لمالكه سالم علي المرر، ورابعاً «إي إف موجع» لمالكه حمد سالم الهاملي، وخامساً «إس العديد» لمالكه سيف بخيت المرر، وفي منافسات الشوط الثاني الذي امتد لمسافة 1800 متر، حل في المركز الأول «مجد» لمالكه سهيل علي المزروعي، وحل ثانياً «إي إف دستور» لمالكه سيف بخيت المرر، وثالثاً «رمادي الرواسي» لمالكه سيف فن المحيربي، ورابعاً الحصان الخاطف لمالكه أحمد خلفان المنصوري، وخامساً «إس ميدان» لمالكه حمد علي المرر.

وفي فئة أبكار لقايا حلت في المركز الأول «ناصية» لمالكها سعيد عبيد المنصوري، وثانياً «المشرقة» لمالكها جزلان محمد المزروعي، وثالثاً «الشيلة» لمالكها صالح خميس الهاملي، ورابعاً «شدايد» لمالكها عبدالله مبارك المنصوري، وخامساً «حفنة» لمالكها بجاد حمد المري، وفي فئة أبكار حقايق حلت في المركز الأول «نجوى» لمالكها سهيل عبدالله القمزي، وثانياً «مدينة» لمالكها عبدالله زايد المنصوري، وثالثاً «الحذرة» لمالكها سعيد عبيد الخاطري، ورابعاً «نوف» لمالكها سعيد ناصر البري، وخامساً «الظبي» لمالكها مبارك أحمد المنصوري، وفي فئة أبكار حقايق حل في المركز الأول البكرة السامرية لمالكها منصور صالح العامري، وثانياً «بلشا» لمالكها سعيد ناصر المري، وثالثاً «الشاهينية» لمالكها سالم سليم الوهيبي، ورابعاً «كرا» لمالكها حزام علي المري، وخامساً «بينونة» لمالكها عبدالله محمد المنصوري، وفي شوط القعدان حقايق حل في المركز الأول «شاهين» لمالكه مانع مبارك المنصوري، وحل ثانياً «طبيب» لمالكه منصور فارس المزروعي، وثالثاً «منضوح» لمالكه علي سالم المنصوري، وفي قعدان لقايا حل في المركز الأول «الشياي» لمالكه علي سالم المنصوري، وحل ثانياً «عالي» لمالكه عبدالله مبارك المنصوري، وثالثاً «متعب» لمالكه سعيد عبيد المنصوري، ورابعاً «تخايلتك» لمالكه خلفان سالم المنصوري، وخامساً «شاهين» لمالكه حمد سالم العويس، وفي فئة أبكار لقايا حلت في المركز الأول «غياثي» لمالكها مطر محمد المنصوري، وثانياً «سرابة» لمالكه سلطان سعيد الخاطري، وثالثاً «الشاهين» لمالكها عمار سلطان الكعبي، ورابعاً «تراحيب» لمالكها منصور بخيت المنصوري، وخامساً «إنذار» لمالكها منصور بخيت المنصوري.

وعبّر رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عبدالله بطي القبيسي، عن السعادة الكبيرة للمستوى الذي وصلت إليه سباقات الهجن والخيول العربية في مهرجان ليوا، وقال: «شمولية البطولات في تل مرعب هي أهم ما يميز المهرجان، وما يعطيه صبغة منفردة عن بقية المهرجانات».