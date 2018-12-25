راحة أسبوعاً للنصر بعد «ديربي الوصل»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدير فريق النصر هاشم عبيد، أن مجلس إدارة شركة كرة القدم لم يحدد حتى مساء أمس الملعب الذي سيخوض عليه فريق النصر مباراته المقبلة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي أمام الوصل، والمحدد لها الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية تبحث استضافة استاد شباب الأهلي فرع القصيص أو العوير، بالإضافة إلى ملعب عجمان للمباراة، وليس كما هو معلن على موقع رابطة دوري المحترفين على ملعب زعبيل، مشيراً إلى أن الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوع عقب المباراة قبل استئناف التدريبات.

وكان النصر قد تصدر المجموعة الثانية من البطولة بعدما حقق الفوز في خمس مباريات متتالية، بينما نجح الوصل في العبور إلى هذا الدور بصعوبة بعدما جاء في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، ليتقابل الفريقان في المرحلة نفسها التي تقابلا فيها الموسم الماضي أيضاً، ونجح الوصل في العبور إلى نصف النهائي ثم إلى المباراة النهائية. وقال هاشم عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «تأكد غياب اللاعب محمد عايض عن الفريق فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، بسبب تمزق في العضلة الخلفية، وأثبتت الفحوص الذي أجراها اللاعب في إسبانيا حاجته لفترة علاج طويلة، ما قد يدفع اللجنة الفنية إلى تغيير استراتيجية التعاقدات من أجل تدعيم الصفوف الفترة المقبلة».

وأوضح مدير الفريق أن عودة طارق أحمد ومحمد العكبري إلى الفريق ستدعم الفريق في المباراة، خصوصاً مع تأكيد غياب خالد جلال أيضاً لالتحاقه بدورة عسكرية في عمله تستمر أسبوعين.

وأضاف مدير الفريق: «أي حديث خاص بالتعاقدات الفنية تم تأجيله حتى حضور المدرب الجديد للفريق، إذ سيحصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد المباراة المقبلة، وبعدها سيتم العودة من جديد من أجل استئناف التدريبات».