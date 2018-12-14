6 ميداليات لمنتخب الغولف في «خليجي مسقط»

المصدر: جوني جبور - دبي

حصدت المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين والفتيات، أول من أمس، ست ميداليات ملونة في ختام مشوار فئاتها السنية في البطولة الخليجية للمنتخبات الوطنية التي تستضيفها سلطنة عمان، ويسدل الستار عنها اليوم بمنافسات الرجال.

وتقلد لاعبو ولاعبات الدولة ذهبيتَي فردي الشباب والفتيات، وحصلوا أيضاً على ثلاثة ميداليات فضية بالحلول بالمركز الثاني في الفرق للشباب والناشئين، وفردي الناشئين، وآخرها القبض على برونزية فردي الفتيات. وجاءت أولى الميداليات الذهبية الخليجية، بعد أن تمكن لاعب المنتخب محمد الهاجري من انتزاع المركز الأول ضمن منافسات فردي الشباب تحت 18 عاماً، باعتلائه صدارة ترتيب فئته العمرية برصيد 239 ضربة، قبل أن تتمكن ريم الحلو من تكرار الإنجاز ذاته بحصولها على ذهبية فردي الفتيات بإجمالي 254 ضربة في منافسة شهدت أيضاً حصد علياء العمادي المركز الثالث بإجمالي رصيد 270 ضربة.

وعلى صعيد الميداليات الفضية، لعبت جولة التمايز دور الفيصل في تحديد هوية بطل خليجي فرق الشباب، لينال منتخبنا الوطني المركز الثاني برصيد 502 ضربة، فيما جاءت الفضية الثانية مع منتخب الناشئين تحت 15 عاماً برصيد 523 ضربة متأخراً بفارق الضربة فقط عن منتخب سلطنة عمان، الذي انتزع الذهبية، ولتشهد الفئة السنية ذاتها الحصول على الميدالية الفضية الثالثة، بعد أن أنهى لاعبنا عبيد الحلو منافسات الفردي بالمركز الثاني بإجمالي 251 ضربة، متأخراً بفارق 12 ضربة عن السعودي علي عمر الذي توج بالذهبية.