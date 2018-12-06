21 دولة تشارك في بطولتي زايد و«أم الإمارات» للرماية بالعين

المصدر: العين - الامارات اليوم

يشارك نحو 187 رامياً ورامية يمثلون 21 دولة في بطولتي الشيخ زايد و«أم الإمارات» للرماية، المقرر انطلاقها اليوم على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وأعرب بطلنا الأولمبي الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، صاحب ذهبية آسيا، عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة الشيخ زايد، مؤكداً أنها «أكبر جائزة لأي رياضي إماراتي، بصرف النظر عن النتائج»، مشيراً إلى أن «كل رماة الإمارات فائزين، لأن المناسبة سامية، ولأن والدنا الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قدم الكثير ليس للإمارات وحدها بل كل شعوب العالم».

ويشارك المنتخب البحريني بوفد كبير يضم 30 رامياً ورامية، فضلاً عن ثمانية إداريين.

وعقدت اللجنة الفنية اجتماعها العام، أمس، بحضور نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، اللواء الركن عبدالله المهيري، والمدير التنفيذي لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، حسن الشحي، والمدير الفني للاتحاد د. محمد عامر، وممثلي الفريق والرماة المشاركين.

وحرص المهيري على الترحيب بممثلي الوفود المشاركة، مؤكداً أن الاتحاد سعى في «عام زايد» إلى ضم بطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات إلى بطولة الشيخ زايد للرماية للرجال، ثم خاطب الاتحاد الدولي وحصل على اعتماد بطولة زايد سنوياً، منوّهاً إلى أن البطولتين تمثلان للاتحاد أهمية بالغة للإسهام في إعداد رماتنا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال المهيري: «سعداء بأن يصل عدد المشاركين إلى 187 رامياً ورامية من 21 دولة، حيث أقيمت النسخة الأولى من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك في مدينة تودي الإيطالية، ثم انتقلت إلى مصر، والآن في الإمارات قلب آسيا».

من جهة أخرى، يعقد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مؤتمراً صحافياً في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، للإعلان عن تفاصيل رعاية «جي كيه للاستثمار» للبطولة.