الظفرة حاصر خلفان.. وألحق بالجزيرة الهزيمة الأولى

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تلقى فريق الجزيرة، أمس، هزيمته الأولى في دوري الخليج العربي هذا الموسم، وجاء على حساب مضيفه الظفرة 3-2، ليعود الجزيرة لإضاعة نقاط مهمة، بعد أن كان سجل في الجولة الماضية أكبر انتصاراته في عصر الاحتراف حين دك «الصقور» 6-صفر.

وفرض لاعبو الظفرة رقابة لصيقة على صانع ألعاب الجزيرة، الدولي خلفان مبارك، أوقفوا بها تمريراته الحاسمة، لتتراجع معها خطورة هجوم الجزيرة بقيادة الهداف علي مبخوت. وبهذا الفوز رفع الظفرة رصيده إلى 13 نقطة، في المقابل تجمدت نقاط الجزيرة عند 25 نقطة.

ونجحت الطريقة التكتيكية التي اتبعها مدرب الظفرة، الصربي رازوفيتش في الحد من خطورة خلفان الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين في التمريرات الحاسمة بـ10 تمريرات في 12 مباراة، إذ تناوب خطا الوسط والدفاع تضييق المساحة أمام اللاعب، في حين استخدموا في بعض الأوقات الخشونة الزائدة لإيقاف خطورته.

وظهر الجزيرة خلال اللقاء متأثراً بعدم فاعلية صانع ألعابه خلفان مبارك، ما أجبر الفريق على اتباع أساليب أخرى متمثلة في اللعب عبر الأطراف بالكرات العرضية، بينما لجأ لاعبو الوسط في بعض الأحيان للتسديد من خارج منطقة الجزاء لصعوبة اتباع الطريقة التقليدية في ظل صعوبة إيصال الكرة لخلفان الذي لم يتمكن من تلقي الكرة كثيراً بعكس المباريات الماضية،حتى إن الهدف الأول الذي سجله الجزيرة بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 88، والذي جاء بتمريرة من خلفان، كان في لحظة شرود ذهني من المدافع المغربي أمين العطوشي، الذي مرر كرة قصيرة خطفها خلفان، ومررها بلمسة واحدة لزميله مبخوت ليضعه في مواجهة حارس الظفرة خالد السناني.

وقال حارس مرمى فريق الظفرة، خالد السناني في تصريحات صحافية لقناة «أبوظبي الرياضية» عقب المباراة، إنهم ظلوا أسبوعاً كاملاً يتدربون على خطة تحقيق الفوز على الجزيرة.

وتعد هذه الخسارة الأولى للجزيرة في الموسم الحالي، كما أنها استمرار لسلسلة النتائج السلبية للفريق أمام أندية القاع، إذ تعادل الفريق أمام ضيفه فريق بني ياس في الجولة الثالثة بنتيجة 2-2، وسقط في فخ التعادل على ملعبه أيضاً في مواجهة اتحاد كلباء، وواصل نتائجه المتراجعة بالتعادل 3-3 في مواجهة دبا خارج ملعبه.

وكان الظفرة تقدم بالهدف الأول بواسطة البرازيلي روميلو دو سانتوس في الدقيقة 26، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 78، لكن الجزيرة قلص الفارق في الدقيقة 88 بواسطة علي مبخوت، فيما عاد البرازيلي روميلو وسجل الهدف الثالث له ولفريقه (هاترك) في الدقيقة 90، قبل أن يعود الجزيرة ويسجل الهدف الثاني له بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

- الجزيرة أضاع العديد من النقاط مع أندية بني ياس وكلباء ودبا والظفرة.