الاتحاد العربي يطلب اعتماد اللغة العربية في «الشطرنج الدولي»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

طلب الاتحاد العربي للشطرنج من الاتحاد الدولي اعتماد العربية لغة رسمية.

وجاءت تلك المطالبة، خلال وجود وفد الاتحاد الدولي للشطرنج للبطولة العربية الفردية للرجال والسيدات على كأس زايد والمقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العربي للشطرنج: «بحث مسؤولو الاتحاد العربي مع وفد الاتحاد الدولي مع نظيره العربي الخدمات التي يقدمها الاتحاد الدولي للشطرنج العربي، من بينها المطالبة بدخول اللغة العربية ضمن لغات العمل داخل الاتحاد الدولي (الفيدا).

من ناحية أخرى، تلقى لاعب المنتخب الوطني، سالم عبدالرحمن، الخسارة الأولى له في البطولة العربية المقامة حالياً في دبي على كأس زايد، أمام الجزائري بلال بالحسيني، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، في واحدة من مفاجآت البطولة، وخطف بلال الصدارة برصيد 4.5 نقاط وبفارق نصف نقطة عن سالم، الذي تراجع للوصافة للمرة الأولى من بداية الجولات. وعلى مستوى نتائج السيدات تحسنت نتائج روضة السركال، التي تقدمت إلى المركز السادس، بعدما جمعت ثلاث نقاط من أصل خمس جولات.