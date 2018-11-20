4 بطاقات حائرة بين 6 فرق.. والحسم في الجولة الأخيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ضمِن شباب الأهلي صعوده إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، عقب فوزه في الجولة السادسة على بني ياس 2-1، ليصل إلى النقطة التاسعة ويحل وصيفاً في المجموعة الأولى، بعد فريق الوحدة المتصدر الذي لديه 16 نقطة، وبذلك ينضم شباب الأهلي إلى الفرق التي كانت قد ضمنت صعودها إلى الدور ربع النهائي، وهي الوحدة والنصر والعين، وتتصارع ستة فرق في الجولة الأخيرة على أربع بطاقات متبقية للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

واستفاد شباب الأهلي من المواجهة التي ستجمع بني ياس مع الوصل في الجولة الأخيرة، ليضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة، خصوصاً أن الفريقين ينافسان شباب الأهلي بشكل مباشر على التأهل، ويوجد الفريقان في المركزين الثالث والرابع برصيد 8 و7 نقاط، بينما يأتي دبا في المركز الرابع برصيد ست نقاط، ولايزال لديه أمل في الجولة الأخيرة عندما يقابل عجمان الذي فقد فرصة التأهل عقب توقف رصيده عند أربع نقاط.

وفي المجموعة الثانية، وبعد أن ضمن النصر والعين الصعود إلى الدور ربع النهائي تتبقى بطاقتان في المجموعة يتنافس عليها أربعة فرق، وإن كانت فرصة فريق الفجيرة ضعيفة، حيث يلعب بفرصة واحدة وهي الفوز وبعدد كبير من الأهداف، وخسارة الظفرة، حيث سيتساوى الفريقان عند سبع نقاط، ويتجه الحسم إلى فارق الأهداف، بعد أن تعادلا في المباراة التي جمعتهما في البطولة بهدفين لكل منهما.

بينما ستكون هناك مواجهة قوية ستجمع الظفرة والفجيرة، وكلاهما يملك سبع نقاط، وخسارة أحدهما وفوز الإمارات على الشارقة الذي ودع البطولة من دون أي نقاط تعني صعود الإمارات الذي عاد من العين بنقطة ثمينة، ووصل إلى خمس نقاط في ترتيب جدول المجموعة الثانية.

وواصل فريق النصر نتائجه الإيجابية في البطولة، وضمن تصدر المجموعة الثانية بعد أن وصل إلى النقطة 15، وتتبقى له مباراة أمام الفجيرة، وتعتبر هذه أفضل نتيجة للفريق حققها في بطولة كأس الخليج العربي منذ أن انطلقت، بينما أعطى العين الفرصة لعدد كبير من لاعبيه الشباب في مباراة الإمارات، بعد أن ضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي برصيد 13 نقطة، وفي الدور ربع النهائي سيقابل النصر رابع المجموعة الأولى، بينما يتقابل العين مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

طريقة الصعود إلى الدور ربع النهائي في حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط

■ النادي الذي حقّق أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية

المتساوية في عدد النقاط.

■النادي الذي سجل أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين

الأندية المتساوية في عدد النقاط.

■ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بين

الأندية المتساوية في عدد النقاط.

■ في حال استمر التعادل بين ناديين من الأندية المتساوية في الترتيب

بعد تطبيق المعايير السابقة، يتم تطبيق المعايير مرة أخرى، ولكن فقط على

المباريات بين الناديين المتساويين، لتحديد مراكز الناديين في الترتيب النهائي.

■في حال عدم التمكن من اتخاذ القرار بعد تطبيق هذه المعايير على

المباريات بين الناديين المتساويين تطبق المعايير الآتية:

■النادي الذي سجل أعلى فارق أهداف خلال مباريات المجموعة كافة.

■النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المجموعة كافة.

■النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في

مباريات المسابقة كافة، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق

المعني، بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن

كل بطاقة حمراء، نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول

على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة

صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

الفرق التي ضمنت الصعود الوحدة

شباب الأهلي

النصر

العين

الفرق التي ودعت البطولة

الشارقة

عجمان

اتحاد كلباء