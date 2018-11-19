«الهيئة» تعتمد المسوّدة النهائية للقانون الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعه الثامن في مقر الهيئة بدبي، صباح الخميس الماضي، برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، وبحضور كل الأعضاء.

واطّلع المجلس في بداية الاجتماع على قرار مجلس الوزراء رقم (43م/‏10و) لسنة 2018 بشأن تعيين أمين عام للهيئة العامة للرياضة، مباركين تعيين سعيد عبدالغفار حسين أميناً عاماً للهيئة العامة للرياضة،

مشيدين بثقة القيادة الرشيدة، آملين أن يكون هناك تعاون إيجابي وفعال بينه وبين جميع القيادات الرياضية بالدولة، للنهوض بالرياضة الإماراتية بشكل مشرف، ومؤكدين امتلاك عبدالغفار الكثير من الخبرات الرياضية الإدارية الكبيرة، التي تجعله قادراً على تولي زمام الأمانة العامة للهيئة، وقيادة دفة الرياضة بالشكل الإيجابي نحو الأفق، والوصول إلى النتائج والتطلعات القيادية المرجوة.

كما اعتمد المجلس مبدئياً المسودة النهائية للقانون الرياضي، بعد عرضها من قبل لجنة إعداد القانون الرياضي، التي تقدمت بشرح تفصيلي لكل المواد التي تم تعديلها أو اضافتها وفق معايير قانونية تخصصية، من أجل رفعها للجهات العليا في الدولة للاطلاع عليها والاعتماد النهائي.

وفي ما يخص صندوق الموهوبين الرياضيين واعتماد لائحته الفنية، تمت المناقشة مع لجنة إدارة صندوق رعاية الموهوبين، في آخر المستجدات باللائحة التنظيمية والمالية المتعلقة بالصندوق، في ظل الإقبال والتفاعل الكبير من الكثير من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال، بالإضافة إلى استمرارية وصول بيانات الموهوبين في الألعاب الفردية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحافي سيعقد الشهر المقبل.

وكان من أبرز الأمور التي ناقشها المجلس واطلع عليها، شعار هوية الهيئة الجديد الذي يأتي امتثالاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وتوجهات الحكومة في الهوية المرئية للجهات الاتحادية الحكومية، حيث تم تكليف الأمانة العامة للهيئة بدراسة الموضوع ومتابعته للوصول إلى شعار يرسم في ملامحه انطلاقة الهيئة الجديدة، بما يتوافق والرؤية القيادية الحكيمة للدولة ومئوية الإمارات.

واستعرض المجلس مبادرات الورشة التنفيذية للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي في الجوانب الرياضية تحديداً، والأمور ذات الصلة التي تمحورت حول تشكيل لجنة الاستثمار الرياضي المشترك لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار الرياضي، وخلق فرص استثمارية رياضية مشتركة، سواء في احدى الدولتين أو استثمارات خارجية.