دياباتي يغيب عن الصقور بسبب الإنفلونزا

المصدر: محمد أبواسماعيل - رأس الخيمة

يغيب هداف فريق الإمارات، الفرنسي الجنسية، شيخ دياباتي، عن فريقه اليوم، في المباراة التي يخوضها أمام العين في الجولة السادسة من كأس الخليج العربي، بسبب تعرضه للإنفلونزا، وقال مدرب فريق الإماراتي، التونسي جلال قادري، في تصريحات صحافية، إن الإنفلونزا تسببت في غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، ورغم الانتقادات الكثيرة التي يتعرّض لها شيخ دياباتي منذ أن انضم إلى الفريق، إلا أنه يبقى بلغة الأرقام الأفضل بين لاعبي «الصقور» الأجانب، إذ خاض ست مباريات، أحرز فيها خمسة أهداف، وبلغ مجموع مشاركته مع الفريق 415 دقيقة حتى الآن.