متصدر الدوري محروم من «نقاط الكأس»

المصدر: معاذ كمبال ـــ أبوظبي

عزز فريق الظفرة حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه الثمين على حساب الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الخامسة، إذ رفع الظفرة رصيده إلى النقطة السابعة، محافظاً على المركز الرابع في حين فقد «الملك» فرصته رسمياً في التأهل، بعد أن احتفظ بالمركز الأخير بدون نقاط.

وبات الظفرة يحتاج ثلاث نقاط فقط في أيٍّ من المباراتين المقبلتين، أمام النصر والجزيرة، حتى يضمن تأهله بصورة رسمية، وذلك نظراً لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام فريق الإمارات، بعد أن كان قد فاز عليه في الجولة الثالثة 4-2.

وأصبح مدرب الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أول مدرب في تاريخ النادي يحقق الفوز على الشارقة في اللقاءات التاريخية بين الفريقين في كأس الخليج العربي، كما أن الفوز أوقف سلسلة الخسائر التي تعرض لها الفريق في المباريات الثلاث الماضية، على مستوى الكأس والدوري أمام العين والنصر وبني ياس على التوالي.

وفي المقابل، فإن الخسارة هي الرابعة على التوالي للشارقة في كأس الخليج العربي، والتي جاءت عكس النتائج القوية التي يقدمها «الملك» على مستوى دوري الخليج العربي، والتي مكنته من الحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الثاني وحامل اللقب، الذي تجرع بدوره هزيمة على ملعبه على يد «الملك».

وكان اللافت، أن مدرب الظفرة أكمل تبديلاته الثلاثة مع وصول المباراة للدقيقة 65.

وأجرى رازوفيتش، تبديلاً مبكراً في الدقيقة 24، بدخول سهيل المنصوري مكان عبدالله الحمادي، في محاولة منه لتنشيط الجبهة اليمنى في الفريق على حساب خط الدفاع، ونجح البديل في ترك بصمته سريعاً، بعد أن صنع هدف المباراة بعد سبع دقائق من مشاركته.

واستفاد الظفرة من سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33، بعد جملة رائعة قبل أن تصل الكرة للمنصوري في الجبهة اليمنى، والذي أرسل كرة عرضية عالية داخل منطقة جزاء الشارقة، وارتقى لها المهاجم البرازيلي دييغو رودريغيز فوق الجميع، وحولها برأسه على يسار الحارس أحمد جمعة (ديدا).

وتراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني، وانحصرت الكرة في وسط الملعب، وفرض الشارقة حصارا طويلاً على الظفرة الذي تراجع للدفاع، في حين تألق حارس مرماه خالد السناني في التصدي لعدد من التسديدات الخطرة، ليحافظ على تقدم فريقه إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.