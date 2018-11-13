النصر يعبر الجزيرة إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تأهل النصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد تغلبه على الجزيرة 2-1، أمس، على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد أحرزه مسعود سليمان في الدقيقة 23 بضربة رأس، وفي الشوط الثاني أضاف البرازيلي ماركوس غابرييل أفضل لاعبي المباراة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 48، عندما تلقى تمريرة عرضية أمام المرمى من حسين صالح، ووضعها سهلة داخل شباك عادل أبوبكر، وأحرز البرازيلي ليوناردو بيريرا هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، بعد أن تعرض اللاعب نفسه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع مسعود سليمان، الذي نال بطاقة صفراء للاعتراض على قرار الحكم.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 12 نقطة من أربع مباريات متساوياً مع العين المتصدر الذي لعب خمس مباريات، وضمن النصر التأهل للدور ربع النهائي بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية من المجموعة، مواصلاً صحوته الأخيرة في بطولتي الدوري وكأس الخليج العربي، واحتفظ بسجله خالياً من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي في البطولتين، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند سبع نقاط في المركز الثالث، وتأجل حسم تأهله للدور ربع النهائي للجولة الأخيرة المتبقية.

جاء الشوط الأول دون المستوى، ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر منهما، خصوصاً فريق الجزيرة الذي تأثر بغياب مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين لظروف مختلفة، ولم يستطع الفريق تهديد مرمى محمد يوسف حارس النصر بشيء يذكر طوال هذا الشوط، واتسم الأداء بالبطء الشديد، وخسر الفريق جهود لاعبه محد فوزي الذي خرج متأثراً بالإصابة في منتصف الشوط.

فيما كان النصر الأفضل نوعاً ما بفضل تألق ماركوس غابرييل الذي كان أفضل اللاعبين، والذي صنع الهدف الأول لفريقه عندما أرسل عرضية من ضربة ركينة على رأس المدافع المتقدم مسعود سليمان، واستطاع الأخير تسديد الكرة برأسه وسط حراسة مدافعي الجزيرة داخل الشباك في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، بدأ النصر بهجوم لتعزيز هدفه ونجح المتألق ماركوس غابرييل في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 48 من متابعة جيدة لعرضية حسين صالح، وبعد الهدف تحسن أداء الجزيرة، خصوصاً بعد التأخر بهدفين بعد ثلاث دقائق فقط، واستطاع الفريق الوصول لمرمى النصر في أكثر من مناسبة، وتمكن ليوناردو من تقليص الفارق بحصوله على ضربة جزاء في الدقيقة 59، بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ونجح منها في إحراز الهدف الأول للجزيرة.

بعد الهدف تبادل الفريقان الهجمات، النصر لتعزيز تقدمه والجزيرة لإدراك التعادل، وسدد لاعب وسط الجزيرة ناصر برازيت كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى النصر في الدقيقة 77، ورد نيغريدو بإضاعة فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث للنصر، بعد أن تلقى تمريرة خلف دفاع الجزيرة وانفرد تماماً بالمرمى، وبدلاً من التسديد داخل الشباك مرر بالعرض إلى ماركوس غابرييل لكنها طالت على الأخير الذي لم يتوقع تمرير الكرة له، وحاول اللحاق بها وسددها ضعيفة في الشباك من الخارج في الدقيقة 79، ثم أنقذ محمد يوسف هدفاً محققاً للجزيرة من رأسية المتقدم مسلم فايز بإبعاده الكرة إلى ضربة ركينة في الدقيقة 90.