7 مستجدات على دوري الهواة في رحلة البحث عن «الأضواء»

المصدر: محمد فاضل - دبي

تبدأ أندية الهواة، الجمعة المقبلة، رحلة البحث عن بطاقتَي الصعود إلى «المحترفين»، وسط معطيات جديدة، أبرزها: غياب شخصيات رياضية عالمية محفزة جماهيرياً، مثل الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، الذي لفت الأنظار، في الموسم الماضي، مع الفجيرة، وانسحاب فريق رأس الخيمة، وعودة التعاون للبطولة، لكن يتمثل المشهد الأبرز في تعاقد خورفكان مع المدرب العراقي، عبدالوهاب عبدالقادر، صاحب اللمسات التكتيكية التي ربما تلعب دوراً في تأهل فريقه للمحترفين، فضلاً عن وجود خمسة مدربين مواطنين سيدخلون السباق نحو اللقب.

وتختلف النسخة الجديدة للبطولة عن سابقاتها بشكل واضح من الناحية الفنية، بغياب الأندية القوية التي اعتادت إشعال المنافسة، مثل اتحاد كلباء والفجيرة بعد صعودهما لدوري الأضواء، في وقت ستتنافس 10 أندية على الصعود، هي: دبا الحصن وحتا وخورفكان، ومسافي والتعاون والذيد، والعروبة والعربي والحمرية ومصفوت.

«الإمارات اليوم» ترصد سبعة مستجدات في بطولة الهواة، على النحو التالي:

غياب مارادونا

سيغيب الأسطورة الأرجنتيني، دييغو مارادونا، عن المنطقة الفنية بعد وجوده في الموسم الماضي مدرباً للفجيرة، وذلك بعد انتقاله للتدريب في الدوري المكسيكي، ما سيفقد البطولة الكثير من الندية التي كانت تصنعها تصريحات وحركات الأسطورة.

عبدالوهاب

يبرز إلى واجهة المدربين الذين سيوجدون مجدداً في دوري الدرجة الأولى، المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، الذي يعتبر من المدربين المحترفين، والذي تسلم مهمة تدريب نادي خورفكان للمرة الثانية، ويسعى لتكرار إنجازه في موسم 2007-2008، حين قاد الفريق نفسه للصعود إلى الأضواء، ما يجعل «النسور الخضر» أحد أبرز الفرق المرشحة للصعود.

سباق المدربين

يبرز إلى الواجهة في الموسم الحالي، مدربون مواطنون سيقودون أندية مرشحة للصعود، ويملكون جميعهم فرصة الصعود أو لعب دور بارز في ذلك، وسيخوضون سباقاً من نوع آخر، وهم: مدرب الذيد محمد سعيد الطنيجي، ومدرب مصفوت وليد عبيد، ومدرب الحمرية سليمان البوشي، ومدرب التعاون محمد الرئيسي، ومدرب دبا الحصن بدر طبيب الشحي.

غياب مؤثر للخيماوي

يغيب نادي رأس الخيمة عن المنافسات في الموسم الحالي بعد انسحابه الرسمي منها، ما سيفقد البطولة طابع المفاجآت التي كان يتسبب فيها، فضلاً عن غياب جمهوره عن المدرجات، الذي طالما كان مؤثراً، ما سيجعل المدرجات خالية في الكثير من المباريات.

عودة التعاون

كشف المردود الفني الذي قدمه نادي التعاون، في الدور التمهيدي السابق لبطولة كأس رئيس الدولة، عن أنه سيظهر بشكل فني أفضل من المواسم الماضية التي شارك بها، ما يبشر بدور فني قد يجعل منه الحصان الأسود للبطولة.

دوري قصير

يتميز الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بأنه سيتألف من 10 أندية، ما يعني أن كل فريق سيخوض 18 مباراة فقط، ويجعل منه دورياً قصير المدة، ويجعل من المنافسة حامية لصعوبة تعويض النقاط في حال ضياعها، لكنه في الوقت نفسه سيجعل من الأداء تكتيكياً بشكل أكبر لكسب النقاط مبكراً.

محترفون

سيتميز الموسم الجديد بوجود لاعبين مميزين من الذين شاركوا أنديتهم في دوري الخليج العربي، مثل لاعب الشارقة سيف محمد، الذي انضم إلى خورفكان، ولاعب العين السابق محمد مال الله، الذي سيمثل دبا الحصن، ومثله نادي حتا الذي حافظ على لاعبي فريقه الأول في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، مثل ماهر جاسم وعدنان حسين ومحمود حسن، ولاعبين آخرين، ما سيضيف إلى ندّية الموسم الكروي الجديد لدوري الهواة.