جمعة آل مكتوم: إنجاز بطولة آسيا ليس غريباً على أبطال «الإسكيت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، كابتن منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الأبراج (الإسكيت)، عقب فوزه بالميدالية البرونزية، وقيادة المنتخب لتبوؤ المركز الثاني، والحصول على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للرماية، المقامة حالياً بالكويت.

وأشاد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بالمستوى الذي ظهر به الشيخ سعيد بن مكتوم، مشيراً إلى أن هذا المستوى اعاد إلى الأذهان فوزه ببطولة نهائي كأس العالم بالعين بالإمارات، وفوزه بذهبية آسيا بالعاصمة الهندية نيودلهي، وتحقيقه رقماً مساوياً للرقم القياسي العالمي، وهو 125 من أصل 125 طبقاً.

وقال رئيس فريق فزاع إن «هذا الإنجاز ليس بغريب على أبطال الإسكيت، الذين عرف عنهم تحقيق أبرز الإنجازات لثبات مستواهم، وهو كمنتخب يحسب له 1000 حساب، ليس على صعيد القارة بل على صعيد العالم».

من جانبه، هنأ رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي، منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الأبراج، الفائز بالميدالية الفضية ببطولة آسيا للرماية، وأشاد بالمستوى المتميز للشيخ سعيد بن مكتوم، ما أسهم بشكل فعال في حصولنا على المركز الثاني، كما أشاد بحصوله على الميدالية البرونزية، وعودته إلى مستواه المعهود.