شباب الأهلي يضغط على فرق الصدارة

المصدر: أحمد طارق - دبي

عاد شباب الأهلي، إلى طريق الانتصارات، بفوزه على الإمارات بهدفين مقابل هدف، أمس، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، على استاد شباب الأهلي في العوير، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، بينما توقف رصيد «الصقور» عند خمس نقاط في المركز الـ13، وبهذا الفوز ضغط شباب الأهلي على فرق الصدارة، بعدما قلص الفارق مع متصدر لائحة الترتيب، الشارقة، إلى خمس نقاط.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول، بفضل النشاط الكبير من المولدوفي لوفانور هنريكي والأرجنتيني ماورو دياز، إذ أحرز الفريق الهدف الأول من أول فرصة، من ركلة ركنية لعبها دياز، وحولها محمد مرزوق برأسه في المرمى (12)، بينما كاد ماورو دياز أن يضيف الهدف الثاني بعدها مباشرة من ركلة حرة مباشرة، ولكن الحارس أحمد الشاجي تصدى للكرة وشتتها دفاع «الصقور».

واستمرت الأفضلية لمصلحة شباب الأهلي، ولكن من دون خطورة على المرمى، في المقابل لم يسدد فريق الإمارات أي كرة على مرمى ماجد ناصر في الشوط الأول بأكمله، باستثناء الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 44 بعدما لمست الكرة يد إسماعيل الحمادي، وسدد المالي شيخ دياباتي الكرة في المرمى محرزاً هدف التعادل.

أمّا الشوط الثاني دخل شباب الأهلي بقوة، وأضاف الهدف الثاني من هجمة منظمة وصلت إلى إسماعيل الحمادي، الذي مرر كرة جميلة خلف مدافعي «الصقور» وصلت إلى الإكوادوري جيمي أيوفي، الذي سدد الكرة بمهارة في المرمى (48)، بينما تراجع أداء الفريقين، خصوصاً أن شباب الأهلي بات يعتمد على الهجمات المرتدة، وفي الوقت نفسه فرض أسلوب لعبه على «الصقور» الذي لم يصنع أي فرصة، رغم التغييرات التي أجراها المدرب التونسي جلال القادري، إلا أن صاحب الأرض حافظ على النتيجة، وحقق فوزاً مهماً.