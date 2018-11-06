الطاير: تطوّر الإمارات ودخول عصر الفضاء يجب أن ينعكس على رياضتنا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، أن دخول الدولة عصر الفضاء يُعد بداية لمرحلة أكثر تطوراً وإشراقاً، وأن هذا التطور يجب أن ينعكس على كل مجالات الحياة ومن بينها الرياضة، وقال: «في الوقت الذي تصل إنجازات الدولة الى الفضاء ويحقق شباب الوطن رؤية القيادة الرشيدة في التطور العلمي الحضاري، فإن على رياضيينا أن يترجموا دعم ورعاية القيادة الرشيدة الى إنجازات ولن نقبل بأقل من منصات التتويج وهي مكان مستحق لرياضتنا وطريق الوصول إليه معروف، ويتطلب المثابرة والاجتهاد والتفاني من جميع العاملين لاستثمار الموارد المتوافرة للقطاع الرياضي».

جاء ذلك، خلال الاجتماع الـ34 لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير، وحضور: أمين عام المجلس سعيد حارب، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، محمد الكمالي، خالد علي بن زايد، أحمد الشعفار، يوسف أحمد الرضا، صلاح أمين، موزة المري، مريم الحمادي، ليلى سهيل، أنس بوخش، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس صالح المرزوقي.

واستعرض مجلس الإدارة في الاجتماع سير العمل في الاستعدادات لتنظيم كأس آسيا لكرة القدم في يناير المقبل، وفي مقدمتها تجهيز الملاعب وفق أحدث المعايير العالمية، حيث يتم حالياً الانتهاء من المراحل الأخيرة لتشييد استاد آل مكتوم الجديد في نادي النصر، وكذلك تطوير استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي اللذين سيستضيفان 11 مباراة في البطولة، وكذلك ملاعب التدريب في أندية النصر والوصل وشباب الأهلي بالتعاون مع بلدية دبي وبالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

كما استعرض مجلس الإدارة تقارير وآليات متابعة أداء الأندية الرياضية المنضوية تحت مظلة المجلس، وحث الأندية على تقديم الأداء التنافسي الذي ينسجم مع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية والمواهب الرياضية التي تضمها، ومطالبة المجلس للأندية بأن تكون منافسة على ألقاب جميع البطولات التي تشارك فيها، كما أكد المجلس استمرار اللقاءات مع رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم للوصول الى التنفيذ الكامل لخطط العمل الموضوعة للوصول الى تحقيق أهداف المجلس في التنافسية الرياضية والاستثمار الأمثل للموارد، وتعزيز مكانة الأندية وقيمتها التسويقية واستقطابها للجمهور من مختلف مكونات المجتمع.

وتم في الاجتماع استعراض سير الاستعدادات لتنظيم الدورة الـ13 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر» لنجوم الكرة العالمية الذي سينظمه المجلس يومي 2 و3 يناير المقبل في منتجع مدينة جميرا.

متابعة الأندية الرياضية

اطلع مجلس دبي الرياضي على تقارير لجنة المشاريع والاستثمار في المجلس وما تم إنجازه من خطط العمل، وكذلك تقرير الفعاليات الرياضية العالمية والمحلية المتنوعة التي نظمها المجلس خلال الشهور الـ10 الأولى من السنة وما تبقى من فعاليات خلال العام الجاري، وكذلك جهود المجلس في تحفيز منظمي الفعاليات الرياضية وتوفير سبل النجاح لهم لتشجيع قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة واستقطاب عدد أكبر من المشاركين من داخل الدولة وخارجها.