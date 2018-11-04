اختيار 6 ناشئين إماراتيين لخوض التصويت النهائي في «جائزة الإبداع الرياضي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اجتمع مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتزامن مع تنظيم ندوة دبي الدولية الـ14 للإبداع الرياضي، التي نظمتها الجائزة، يوم الأربعاء الماضي، وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، مطر محمد الطاير، وحضره: نائب رئيس المجلس خالد علي بن زايد، والأعضاء: د. حسن مصطفى، مصطفى العرفاوي، د. خليفة الشعالي، ومنى بوسمرة، وأمين عام الجائزة، موزة سعيد المري، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مدير الجائزة.

وقال رئيس مجلس الأمناء، مطر الطاير، إن «دعم وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، جعلت الجائزة تحقق في 10 سنوات إنجازات كبيرة وصلت إلى جميع أرجاء الوطن العربي والعالم، ونالت شرف الانضمام إلى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أكبر مبادرات تنموية وإنسانية، الأمر الذي يؤكد دور الجائزة الكبير الذي تقوم به في مجال تمكين الرياضين أينما كانوا، وترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي».

وأشاد مجلس الأمناء بتنظيم الندوة تحت شعار «تمكين الشباب في المجال الرياضي»، وهو شعار الدورة الـ10 للجائزة، وكذلك مشاركة نخبة من المتحدثين في جلسات الندوة، يتقدمهم د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية.

واطلع مجلس الأمناء على تقارير اللجان الثلاث للجائزة، وهي اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، كما تم الاطلاع على نتائج لجنة التحكيم وقراراتها بخصوص الفائزين في الدورة الـ10، وتم اعتماد قائمة الأسماء في الفئات التنافسية، وكذلك أسماء المرشحين للفوز في الفئات التقديرية، وتم رفع الأسماء إلى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الجائزة، من أجل الاعتماد النهائي والمصادقة على النتائج قبل إعلان النتائج في المؤتمر الصحافي الموسع، الذي سيتم تنظيمه يوم 26 نوفمبر الجاري.

فيما أكدت أمين عام الجائزة، موزة المري، أن مجلس الأمناء اعتمد أسماء ست رياضيين ناشئين، سيتم طرحهم للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون لأصوات الجمهور، عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، نسبة في النتائج النهائية، وسيتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي المقرر يوم التاسع من يناير المقبل.

وعقب الاجتماع التقى مطر الطاير بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بحضور د. حسن مصطفى، عضو مجلس الأمناء، وموزة المري، أمين عام الجائزة، حيث ثمّن رئيس مجلس أمناء الجائزة مشاركة الوزير المصري في ندوة دبي الدولية الـ14 للإبداع الرياضي، فيما قدم الوزير المصري شكره للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على التعاون الأخوي الكبير بين البلدين الشقيقين، كما تقدم بالشكر إلى جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وحرصها على تكريم الرياضيين والمؤسسات الرياضية المصرية المبدعة، وعلى توجيه الدعوة إليه، لتسليط الضوء على التجربة المصرية الطموحة في تطوير الشباب الرياضي المصري، وتعزيز قدراتهم على التنافس والتميز والفوز في البطولات الرياضية الكبرى.

9

يناير موعد الحفل

السنوي لتكريم

الفائزين بـ«جائزة

الإبداع الرياضي».