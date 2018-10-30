مؤتمر صحافي لمدربي الهلال والمريخ الخميس المقبل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مواعيد المؤتمرات الصحافية الفنية الخاصة بمباراة الهلال والمريخ في «كلاسيكو» السودان، التي تقام الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن الاحتفالات بـ«عام زايد». وسيعقد المؤتمر الصحافي للمدير الفني لفريق الهلال، بحضور لاعب أساسي من الفريق في الـ12 ظهر بعد غد الخميس، بقاعة المؤتمرات الصحافية بمجلس أبوظبي الرياضي، ويليه في الـ12:20 المؤتمر الصحافي للمدير الفني لفريق المريخ، بحضور لاعب أساسي من الفريق.

ويلي المؤتمر الصحافي لفريق المريخ في الواحدة والنصف ظهراً عقد ندوة «الرياضة السودانية في قلب الإمارات»، والتي تقام بالتزامن مع «كلاسيكو» السودان، بحضور قيادات وشخصيات رياضية وإعلامية سودانية.