تغطية خاصة للكلاسيكو السوداني على «أبوظبي الرياضية» في 4 أيام

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «أبوظبي للإعلام» عن تخصيص قناة أبوظبي الرياضية الأولى بالكامل، وعلى مدى أربعة أيام متواصلة، لتغطية ومتابعة مباراة الكلاسيكو السوداني بين فريقي الهلال والمريخ، قطبي الكرة السودانية، الذي يقام على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي. وتنطلق المباراة بشعار «لقاء الأشقاء على أرض الوفاء»، وذلك ابتداء من اليوم وحتى نهاية المباراة، ومغادرة الفريقين للدولة في الثاني من نوفمبر المقبل.

وتتضمن التغطية الموسعة في أيامها الأربعة العديد من الفنون التلفزيونية المختلفة بين البرامج اليومية المباشرة والبرامج المسجلة والأفلام الوثائقية والتقارير والفواصل، إضافة إلى التغطيات المباشرة للأحداث المصاحبة من مؤتمرات صحافية وندوات وتدريبات الفريقين واللقاءات المختلفة التي ستقام. وأكد مدير عام أبوظبي للإعلام، الدكتور علي بن تميم، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير تغطية إعلامية متميزة لهذا الحدث الرياضي الذي يقام على أرض الدولة، وأضاف أن التغطية ستضع المشاهد السوداني بشكل خاص والعربي بشكل عام في كامل تفاصيل اللقاء، وأبعاده الرياضية والتاريخية والثقافية لأشقائنا في السودان.

من جهته، أكد رئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي حرص أبوظبي الرياضية وفرق العمل التي كلفت بالتغطية على تقديم الحدث في أبهى صورة، وإضفاء المزيد من النجاح على فعالياته بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة.