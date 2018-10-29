الشارقة سيعاني من ضعف البدلاء.. لكنه قادر على مواصلة الصدارة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح الشارقة في حسم الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لمصلحته، بعدما انفرد لأول مرة بصدارة الترتيب بفارق النقاط، بفوزه على بني ياس وتعثر منافسه المباشر، الجزيرة، بالتعادل أمام اتحاد كلباء، ليواصل «الملك» الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، في أفضل بداية له في عهد الاحتراف.

واختلفت الآراء حول قدرة الشارقة على الاستمرار في المنافسة على اللقب، بسبب عدم توافر أهم عامل، وهو دكة البدلاء القادرة على تعويض أي غياب، خصوصاً اللاعبين الأجانب الذين وُفق الفريق كثيراً في التعاقد معهم، بسبب قدراتهم الهجومية الرائعة، ما جعل هداف الفريق، البرازيلي ويلتون، في صدارة هدافي الدوري حتى الجولة السابعة.

كما نجح العين في العودة إلى الانتصارات بصعوبة، عقب فوزه على عجمان في الدقائق الـ10 الأخيرة، بينما تعرقل الوحدة مرة أخرى ليخسر ثماني نقاط حتى الآن في صراع المنافسة ليبدو أن الفريق لايزال في حاجة إلى العمل من أجل المنافسة على اللقب، وواصل النصر نتائج الإيجابية بالتعادل أمام الوحدة.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن مدى قدرة الشارقة على مواصلة مشواره في الصدارة: «هل يحافظ فريق الشارقة على سجله خالياً من الهزائم بقيادة المدرب، عبدالعزيز العنبري، ويواصل صدارته المنفردة لدوري الخليج العربي؟، وتم رصد ثلاثة إجابات، هي: قادر على المواصلة، سيعاني ضعف البدلاء، العين سيعود للصدارة.

وتقاربت نسب تصويت المشاركين في الإجابة عن السؤال، وإن كانت النسبة الأكبر 34% من نصيب فريق العين، حيث توقع الجمهور عودة فريق العين إلى صدارة الدوري، بينما تساوت نسبة قدرة الشارقة على مواصلة صدارته ومعاناته من دكة البدلاء، ونال كلا الخيارين 33% من عدد الأصوات.

واتفق مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، على قوة الجولة السابعة، موضحاً أن «هناك جانباً تنافسياً كبيراً بين الفرق، وهذا عامل جيد لبطولة الدوري وتبادل المراكز بين المنافسين، والشارقة نجح حتى الآن في تقديم مستوى فني متميز وثابت، ولم يتلقّ أي خسارة، وهو أمر يحسب للمدرب المواطن، عبدالعزيز العنبري»، وأشار عبيد إلى أن دوري الخليج العربي يزداد قوة من مباراة إلى أخرى.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نجح العين في العودة إلى الانتصارات بثلاثية نظيفة في شباك عجمان، وأتمنى أن تظل المنافسة بهذا الشكل، وهو أمر صحي وجيد، وأتوقع أن تكون هناك جدية في المباريات المقبلة، ومتغيرات في المراكز، خصوصاً بعد أن قدمت فرق عجمان واتحاد كلباء والظفرة والفجيرة مستويات قوية استطاعت أن تغير من شكل الصدارة، بالتعادل مع فرق القمة وتحقيق انتصارات رائعة».

وتابع عبيد: «عودة شباب الأهلي ستضيف للمسابقة بشكل كبير، وهو من الفرق التي يجب أن تكون في الصدارة، لما يضم من نجوم، كما عاد النصر وبدأ تقديم مستوى جيد».

وأضاف «بالنظر إلى فرق المؤخرة هناك علامة استفهام كبيرة على فريق دبا، الذي قدم مستوى جيداً في آخر موسمين، لكننا نجده اليوم في مؤخرة الجدول مع فريق الإمارات، وهما أقل فريقين قدما مستوى في الموسم حتى الآن، ومفاجأة الموسم هو فريق اتحاد كلباء، الذي يقدم حتى الآن نتائج جيدة وعروضاً تستحق الإشادة، خصوصاً المباراة الأخيرة التي تعادل فيها أمام الجزيرة في أبوظبي».

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